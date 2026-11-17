En el competitivo mundo de la cervecería artesanal, la diferencia entre un lote exitoso y una producción perdida suele definirse a nivel microscópico. Con el objetivo de democratizar el control de calidad y reducir costos en el sector, un equipo multidisciplinario liderado por científicos del Conicet desarrolló Microbrew.ar, una plataforma digital que combina inteligencia artificial y análisis de datos para transformar la gestión de las fermentaciones.

El proyecto nació en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (Ipatec, Conicet-UNCo), encabezado por el investigador Diego Libkind junto a Carlos Bertoli, Clara Bruzone, Juan I. Eizaguirre y Julieta Burini, en alianza estratégica con la empresa de software INNQUBE.

Diego Libkind, investigador del CONICET. Foto: gentileza.

El desafío de reutilizar la levadura

Durante la fermentación de la cerveza, la biomasa inicial de levadura se multiplica entre tres y cinco veces. Cosecharla y reutilizarla en nuevos lotes permite a las fábricas bajar drásticamente sus costos operativos y disminuir los desechos orgánicos. Sin embargo, hacerlo de manera segura exige medir la concentración celular y la viabilidad de los microorganismos, una tarea que requiere microscopios costosos, tiempo y personal con formación en microbiología.

«Observamos que esos controles eran muy difíciles de sostener de manera sistemática sin infraestructura de laboratorio», explica Julieta Burini, especialista en microbiología y calidad cervecera del equipo. Como resultado, muchas microcervecerías dependen de la intuición o de registros dispersos en cuadernos, lo que suele derivar en fermentaciones incompletas, variaciones de sabor entre lotes o la pérdida total de la producción.

Microbrew.ar viene a cerrar esa brecha, integra una aplicación móvil y web que ordena los registros, calcula la dosis exacta de inóculo según el volumen y la densidad del mosto, y construye un historial técnico con indicadores estandarizados para que cada productor tome decisiones respaldadas por datos objetivos.

Inteligencia artificial y un microscopio impreso en 3D

Para que la falta de equipamiento deje de ser una barrera, los investigadores diseñaron también el Brewscopio, un dispositivo óptico portátil y de bajo costo fabricado con piezas impresas en 3D y una cámara digital específica, pensado para reemplazar al microscopio tradicional en las fábricas.

El salto tecnológico se completa con la versión Premium de la aplicación (actualmente en fase de validación), que incorpora algoritmos de inteligencia artificial. A partir de una simple fotografía tomada con el dispositivo, el sistema realiza el recuento automático de células y estima su viabilidad en segundos, eliminando el margen de error humano.

«Detrás de esa automatización hay un trabajo científico en varias capas: curamos un conjunto diverso de imágenes de distintas cepas y concentraciones para entrenar y validar el sistema contra el recuento manual», detalla Diego Libkind. Además, el sistema funciona bajo una lógica de retroalimentación: los datos generados diariamente por las cervecerías son procesados por el equipo científico y devueltos a los usuarios en forma de alertas y recomendaciones personalizadas.