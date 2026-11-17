Las redes sociales y las herramientas tecnológicas se convirtieron en un espacio cada vez más relevante para la actividad delictiva. Así lo señaló el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, al referirse a las estafas virtuales, los delitos económicos y las agresiones sexuales digitales.

En una extensa entrevista con RÍO NEGRO RADIO este martes, el funcionario habló sobre el trabajo que realiza la Policía en materia de ciberdelitos y a las capacitaciones que se llevan adelante en las escuelas, con eje en la prevención del ciberacoso y el uso responsable de la tecnología.

Área de ciberseguridad y capacitaciones en escuelas

«Hoy la realidad implica que el mayor índice delictual está dado a través de las redes sociales y de las herramientas tecnológicas que forman parte de nuestra vida cotidiana», sostuvo Nicolini.

En ese sentido, destacó el trabajo que lleva adelante el Ejecutivo: «Desde la Policía se está trabajado mucho y también hemos creado en el ministerio de Seguridad un área específica, por primera vez, dedicada a ciberdelitos y ciberseguridad«.

Nicolini explicó que entre las principales problemáticas se encuentran las estafas virtuales y los delitos económicos, pero también las agresiones sexuales que afectan a menores de edad, como el grooming y el sexting.

Sobre situaciones de agresión sexual digital, el ministro mencionó el uso de Inteligencia Artificial para producir imágenes falsas especialmente en ámbitos escolares.

«Estos tipos de situaciones la única forma de combatirlos es la prevención«, afirmó. En esa línea, señaló que desde el área se trabaja en capacitaciones y acciones de concientización destinadas a adultos, jóvenes y fuerzas de seguridad.

En ese sentido, recordó una jornada provincial de ciberseguridad realizada meses atrás en la que participó Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk e impulsora de la denominada Ley Ema, una iniciativa vinculada a la prevención de la violencia digital.

Nicolini remarcó: «Ahí tenemos que entrar a trabajar con Educación, con las distintas áreas, porque es una concientización también de los jóvenes para el correcto uso de las redes y de los elementos informáticos que hoy tenemos».

Escuchá la entrevista completa a Matías Nicolini, ministro de Seguridad, en RÍO NEGRO RADIO acá