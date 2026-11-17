Este martes 17 de noviembre 2026, el Gobierno nacional lleva adelante la tercera licitación de plazos fijos fondeados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por un monto total de $200.000 millones, destinados a que las entidades bancarias amplíen su oferta de créditos hipotecarios ajustables por UVA.

La convocatoria, coordinada junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Economía, incorpora una modificación sustancial en las reglas de acceso: a partir de esta etapa ya no resulta obligatorio que el préstamo se destine exclusivamente a la adquisición de primera vivienda, ampliando el universo de solicitantes, mientras bancos públicos inauguran líneas específicas para financiar desarrollos inmobiliarios desde el pozo.

Tercera licitación de créditos hipotecarios con fondos ANSES: tasas máximas, montos en UVA e ingresos exigidos

El programa oficial busca movilizar un total de $2 billones para generar entre 17.000 y 18.000 nuevas hipotecas en todo el sistema financiero, estableciendo parámetros uniformes para los bancos que resulten adjudicatarios:

Eliminación del requisito de vivienda única : tras las dos primeras subastas de septiembre y octubre —donde se adjudicaron los cupos completos de $200.000 millones cada una entre 13 y 12 entidades financieras—, el Ejecutivo flexibilizó las condiciones para permitir que los préstamos financien también segundas propiedades, además de construcción, ampliación o refacción.

: tras las dos primeras subastas de septiembre y octubre —donde se adjudicaron los cupos completos de $200.000 millones cada una entre 13 y 12 entidades financieras—, el Ejecutivo flexibilizó las condiciones para permitir que los préstamos financien también segundas propiedades, además de construcción, ampliación o refacción. Plazo, tasa y tope máximo de préstamo : los bancos adheridos deben otorgar financiamiento a un plazo mínimo de 15 años, con una tasa de interés máxima anual del 7,5% más el ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y un límite por solicitante de 150.000 UVA (equivalentes hoy a unos $321 millones o US$ 208.000).

: los bancos adheridos deben otorgar financiamiento a un plazo mínimo de 15 años, con una tasa de interés máxima anual del 7,5% más el ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y un límite por solicitante de 150.000 UVA (equivalentes hoy a unos $321 millones o US$ 208.000). Ejemplo práctico de ingresos requeridos: para adquirir una propiedad valuada en aproximadamente US$ 106.000 solicitando un crédito cercano a US$ 80.000 (75% de financiación), el grupo familiar debe acreditar un ingreso neto mensual en torno a los $3,46 millones, además de contar con el 25% restante del valor del inmueble y los gastos de escrituración.

Créditos hipotecarios con fondos ANSES: parámetros y líneas

Parámetro del crédito hipotecario Programa oficial con fondeo FGS

(ANSES) Nueva línea en pozo

(Banco Ciudad) Destino del préstamo Compra (1.ª o 2.ª vivienda), construcción o refacción Vivienda única y permanente desde el pozo (CABA) Monto máximo y porcentaje Hasta 150.000 UVA (~$321 millones) / hasta 75% Hasta $200 millones / hasta 75% del valor Plazo de devolución Mínimo 15 años Hasta 25 años (incluido el período de obra) Tasa de interés Tope máximo 7,5% anual + UVA 9,5% fija anual + UVA Relación cuota-ingreso Según evaluación de cada banco adjudicatario Hasta 22% de los ingresos netos (admite garante)

Créditos hipotecarios desde el pozo: cómo funciona el nuevo financiamiento bancario para obras en construcción

En paralelo a la subasta de fondos previsionales, el sistema bancario comienza a habilitar herramientas específicas para dinamizar la oferta de unidades a estrenar desde etapas iniciales: