Horóscopo del lunes 13 de abril: lo que el destino tiene para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Se suspenderán las reuniones de índole social debido a inconvenientes que sufrirás a último momento. No te desanimes. Amor: Pon punto final a esa relación que está coartando tus libertades y tu capacidad de alcanzar la felicidad. No dudes más. Riqueza: Jornada caótica a nivel laboral en casi todo aspecto. Esta será tu oportunidad de brillar como solo tú puedes hacerlo. Bienestar: Recuerda que la influencia del entorno familiar, tanto tuyo como de tu pareja debe ser mínima en la relación para evitar complicaciones.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Las ideas fluirán constantemente a tu mente hoy. Cada una de ellas posee el potencial para un proyecto importante. Aprovéchalas. Amor: Que la visión de un compromiso futuro no acabe con tus expectativas de una relación. Aprende a comprometerte. Riqueza: Solamente aquellos dispuestos a dar el 110 por ciento de sí mismos logran destacarse. Plantéate si está en ti el hacerlo. Bienestar: La clave en saber manejar las responsabilidades eficientemente está en proyectarse a futuro y entender las consecuencias de nuestras acciones.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás momentos difíciles al deber tomar una decisión más que complicada. Deja las personas de afuera lejos de la pareja. Amor: No te empecines en continuar en una relación que únicamente te trae sinsabores. Tú mereces alcanzar la felicidad. Riqueza: Deberás ser cuidadoso al administrar tus armas claves a nivel empresarial. Busca mantener tu ventaja inteligentemente. Bienestar: No puedes dejarte llevar por lo que te dicen en forma constante en la vida. Aprende a hacerte responsable por elegir tu propio camino.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La vida te pondrá en situaciones idénticas a las ya vividas antes. Procura no tropezar nuevamente con la misma piedra. Amor: No pierdas vista de las fechas importantes para la pareja. Esto es un indicativo de que no te has dejado llevar por la rutina. Riqueza: Fracasos recientes han disminuido dramáticamente la confianza en tus habilidades. Date otra oportunidad. Bienestar: Evita caer en tu tendencia de acaparar todo trabajo que este a tu alrededor. Aprovecha este fin de semana para descansar completamente.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No podrás ir por la vida simplemente usando a los que te rodean para obtener un beneficio propio. Te espera una gran sorpresa. Amor: No permitas que el orgullo se interponga entre el amor de tu vida y tú. Busca la fuerza para sobrellevar las vicisitudes. Riqueza: Estás lleno de iniciativas, es el momento de desarrollar alguno de los talentos que tienes y que te darán rédito a largo plazo. Bienestar: Aprende a mantener la distancia necesaria de tu trabajo como para que no se vuelva una obsesión en la vida. Toma las cosas con calma.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás modificar ciertas pautas de tu comportamiento para ajustarte a los patrones de conducta básicos de la sociedad. Amor: Jornada propicia para realizar esos planteos a tu pareja sobre ciertas actitudes de ella que son un problema para ti. Riqueza: Tu incapacidad para tomar las responsabilidades como tales está colmando de malos augurios tu futuro económico. Bienestar: Las dificultades que experimentes en la vida son parte de ella. No puedes vivir una existencia sin inconvenientes o no crecerías espiritualmente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás renunciar a tu tendencia extremista si quieres tener un futuro favorable tanto en lo laboral como en lo sentimental. Amor: Deberás volver tu atención al hogar. Tu pareja está atravesando una etapa complicada de su vida. Procura estar ahí para ella. Riqueza: No subestimes el poder de la organización en el ámbito laboral. Podrás reducir muchos tiempos si administras tus esfuerzos. Bienestar: El exceso de tiempo en tu trabajo no es bueno para tu desarrollo emocional y psíquico. Necesitas interactuar con el mundo para alcanzar la plenitud.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Encontrarás en las palabras de aliento de tus seres queridos un bálsamo para tu constante pesimismo. Aprovéchalo. Amor: Aclara las condiciones bajo las cuales deseas formar la pareja desde un principio. Evita discusiones a posteriori. Riqueza: Que los malos momentos que te tocan vivir en tu ambiente laboral no terminen por afectar tu salud. Mantén distancia. Bienestar: Cuanto más lloras más lecciones te enseña la vida. No le temas al dolor o los problemas, encierran una lección esperando a ser aprendida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Las vicisitudes te vienen acompañando desde hace ya un largo tiempo. No pierdas las esperanzas, mejores tiempos se acercan. Amor: Deberás aprender a discernir el amor de la costumbre en una relación de larga data. No pierdas tu tiempo en vano. Riqueza: Recuerda que el cliente tiene siempre la razón. Evita enfrentamientos y tensiones innecesarias por discusiones sin sentido. Bienestar: No dejes pasar la oportunidad de vivir momentos junto a tus seres queridos. Existen ocasiones que se darán solo una vez, estate ahí para vivirlas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No dejes que tus propios fantasmas te consuman por completo. Intenta ser más positivo al esperar el desenlace de eventos. Amor: No te quedes en casa. Disfruta del fin de semana al máximo junto a tu pareja. Aprovecha el momento para reencontrarte con ella. Riqueza: La mejor manera en la que lograrás solucionar ciertas tensiones en el trabajo es enfrentándolas directamente. Bienestar: No hay rasgo físico que determine la grandeza de una persona, es imperativo aprender a trascender las apariencias y ver el interior.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Contarás con una ventaja clave por sobre tus pares laborales, pero estará en ti continuar con ella. Mide tus palabras. Amor: No apresures el desenlace de esta relación venidera. Tómate tu tiempo y ve paso a paso. La paciencia tendrá su recompensa. Riqueza: Se presentará la oportunidad de demostrar que eres digno de respeto. No temas imponerte y mostrarte firme. Bienestar: Te sentirás cansado y desanimado. No permitas que el cansancio te gane. Aprovecha el fin de semana para pasar momentos junto a tu familia.