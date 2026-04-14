Horóscopo del martes 14 de abril: lo que depara el destino para cada signo zodiacal

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Una noticia inesperada causará gran estupor en tu ambiente laboral, pero a ti no logrará afectarte. Investiga más. Amor: Te llegarán rumores sobre tu pareja que pondrán en riesgo tu relación. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu corazón. Riqueza: No le temas a los desafíos, si no te enfrentas a lo desconocido nunca lograrás prosperar económicamente. Prepárate. Bienestar: Busca paz interior y no pierdas la calma por nimiedades. Trata de que no surjan roces en el seno familiar porque pueden ser insalvables.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Evita dejarte llevar por las situaciones que experimentarás en la jornada de hoy. Aférrate a tus parámetros morales. Amor: No temas aceptar una invitación inesperada. Uno nunca sabe a la vuelta de qué esquina encontrará el amor. Riqueza: No te dejes llevar por tus primeras impresiones sobre cierto personal nuevo en tu área. Mantén una distancia prudente. Bienestar: No hay forma alguna de enterrar el pasado indefinidamente. Es imperativo solucionar todo tipo de vicisitud o te acosará por siempre.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Se presentará la oportunidad de retribuir ciertos favores que has recibido en ocasiones pasadas por parte de amigos cercanos. Amor: Te será más sencillo sobrellevar este duro momento a nivel sentimental si compartes tus emociones con tus seres queridos. Riqueza: La economía no es muy estable pero en poco tiempo notarás cambios positivos. Paciencia, tu trabajo rendirá sus frutos. Bienestar: Tómate un momento para saborear tus logros de la misma manera en la que lloras tus fracasos. Busca alcanzar el balance en tu vida.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu tendencia a caer en falsedades y medias verdades comienza a precederte y hacerte mala imagen. Nunca es tarde para cambiar. Amor: Tendrás una visión de lo que será un futuro junto a tu pareja y esto te desalentará completamente. Busca discutirlo con ella. Riqueza: No podrás confiar en tu destreza laboral usual en el día de hoy. Tendrás una tendencia a dispersarte continuamente. Bienestar: Las lecciones aprendidas en el pasado te han permitido tomar las determinaciones correctas en el momento justo. Disfruta de tus logros.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Que tu ritmo acelerado no aleje estos momentos de paz y tranquilidad que están pasando por tu vida. Paciencia y tolerancia. Amor: Procura dejar la presión de lado en la pareja. Otorga a tu pareja los tiempos que necesite para alcanzar la confianza. Riqueza: Asegúrate de dejar tu ambiente laboral en su lugar y disfruta del fin de semana completamente alejado del trabajo. Bienestar: No te permitas cambiar tus ideales solamente porque su conclusión se vuelve demasiado difícil o trabajosa. El camino al éxito no es el más sencillo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te embargarán ciertos recuerdos de familiares queridos que no están a tu lado desde hace tiempo. No decaigas. Amor: Llegarás al entendimiento de un sinnúmero de factores sobre las relaciones en pareja en la jornada de hoy. Riqueza: Podrás sacarte de encima ciertas responsabilidades que habían estado enloqueciéndote recientemente. Momento de relax. Bienestar: No es sencillo afrontar las vicisitudes que la vida tiene preparadas para nosotros, pero son ellas las que nos harán de contraste para ver lo positivo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Lograrás sacar fuerzas de flaqueza para superar ciertos problemas con tus seres queridos durante la jornada de hoy. Confía en ti. Amor: Procura ampliar tus fronteras sentimentales para darle lugar al amor en tu vida. No le temas a los cambios. Riqueza: Que tus recientes éxitos no nublen tu raciocinio y te hagan actuar de manera porfiada y tonta. Mantente firme. Bienestar: No busques excusas para justificar comportamientos que sabes desde un principio son errados. Aprende a reconocer tus falencias debidamente.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros. Amor: Jornada complicada para la pareja, evita caer en las discusiones constantes sobre quien tiene razón. Déjalas pasar. Riqueza: La vida se mueve en etapas. Debes aprender que algunas son mejores que otras, no des lugar a la desesperanza. Bienestar: Mantén tu conciencia limpia y da lo mejor de ti a cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Encontrarás la salida a ciertos temores durante la jornada de hoy. Las respuestas a tus interrogantes están dentro tuyo. Amor: No des por sentado los sentimientos de tu pareja. Valora cada instante a su lado y hazla sentir segura de tu amor. Riqueza: La audacia y confianza son características clave para alcanzar el éxito en los negocios. Procura desarrollarlas con medida. Bienestar: Infórmate correctamente antes de iniciar cualquier tipo de actividad física de alto impacto con un profesional. Manéjate con cuidado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Estarás más serio y distante en tus relaciones, algo raro en ti que estás acostumbrado a generar amistades en cada lugar. Amor: En esta nueva relación te conviene ir despacio por más que la ansiedad te diga lo contrario. Paso a paso es la clave. Riqueza: Deberás prestar mayor atención en los detalles. Siempre dejas de lado las nimiedades, pero ahí es donde nacen los errores. Bienestar: Crees poder ocuparte de todo y de todos, pero el tiempo y la voluntad no te alcanzan. Reconoce tus limitaciones y actúa en consecuencia.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Excelentes ideas harán blanco en tu mente durante la jornada de hoy. Procura registrarlas en detalle y selecciona la más potable. Amor: No dejes que la soledad se aferre a tu vida. Date una oportunidad de volver a sentir el amor. No temas empezar de nuevo. Riqueza: Caerás presa del pánico al notar errores en tus cálculos de los tiempos para ciertos proyectos. No desesperes, pide ayuda. Bienestar: Que el pasado no se convierta en una sombra que acose tu futuro. Aprende de tus vivencias anteriores, pero que no condicione tu presente.