Horóscopo del martes 24 de febrero: orientación y consejos para Aries, Tauro, Géminis y más

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Si necesitas un cambio, tendrás la oportunidad de hacerlo en breve. En la mesa de negociaciones, utiliza tus habilidades. Amor: Oportunidad para una relación amorosa que encuentras en un grupo de amigos o para encontrar cualidad amistosa en la relación que posees. Riqueza: Tienes más de un proyecto en mente, y si te concentras en el adecuado tendrás un clamoroso éxito en lo económico. Bienestar: Sé atento y respetuoso cuando escuches a los demás porque te están confiando sus más profundos sentimientos. Puedes dar algún buen consejo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar. Amor: En la intimidad, las diferencias contribuyen a una relación atrevida y apasionada. Encuentran sentido común y seguridad. Riqueza: Tienes buen olfato para los números de suerte. Utilízalo para los juegos de azar, pero que esto no se haga costumbre. Bienestar: Los inconvenientes que se presentan te llevan a bajar los brazos. Tu fuerza y temperamento te guiarán hacia la salida más correcta.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Actividades de consultoría para buscar asesoramiento profesional para la formación de sociedades. Cuídate de la gente con la que te rodeas. Amor: En breve, los disgustos de pareja serán un recuerdo, aunque por el momento estés pasando un tiempo de crisis. Es pasajera. Riqubeza: El éxito está tan cerca que casi puedes olerlo. No pierdas contacto y alcanzarás tu objetivo antes de que termine el año. Bienestar: Te favorecen la aromaterapia, terapias florales, el contacto con el agua. También es un buen mes para comenzar o retomar una terapia psicológica.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Todo lo que te rodea te resulta triste en este momento. La verdad es que estás un poco de capa caída, pero no te desanimes, es pasajero. Amor: Una persona que despierta tu interés te hará una declaración de amor, no podrás hacer otra cosa que enamorarte. Riqueza: Por mucho que sea tu trabajo, dispondrás de fuerza y humor. Aprovecha la serenidad de estos días y no contradigas a tus socios. Bienestar: Separa lo que sirve de lo que no. Ubícate directamente en los problemas y resuélvelos sin dejarte abrumar. Cuida tu calidad de vida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Cierta tensión en la familia puede llegar al extremo en las fiestas y celebraciones. Mucho de la misma compañía será difícil. Amor: Parece que no sabes muy bien qué posición te conviene más ante las nuevas disyuntivas que se presentan. Peleas pasajeras. Riqueza: Tendrás la oportunidad de obtener ganancias que te permitirán mejorar tu posición económica y realizar nuevas inversiones. Bienestar: Si deseas tener éxito y ver que tus planes arrancan, entonces sé firme y determinado. Tu valor y confianza te ayudarán a triunfar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy la gente no dice lo que quiere decir, estate alerta y lee entre líneas para poder distinguir los hechos de la ficción. Amor: Esta relación solo te causa frustración y desilusión. Debes evitarla porque estás mejor solo que mal acompañado. Riqueza: Evita hablar demasiado por teléfono, porque si no se trata de trabajo, podría llegarte algún reproche. Alguien cercano te devolverá dinero. Bienestar: Tienes la suerte suficiente como para tener el respaldo para cumplir algunos de tus planes personales. No te detengas, puedes llegar al final.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tendrás mejor criterio al hacer compras para el hogar que para actividades sociales. Tu intuición te ayudará en lo laboral. Amor: Perfecta comunicación en casa. No dudes en confiar porque tu pareja te pagará con la misma moneda. Vivirán momentos de felicidad. Riqueza: El éxito está al alcance de tus manos, solo debes mantener bien abiertos los ojos a las oportunidades escondidas. Bienestar: Tu sentido de responsabilidad te lleva a desplegar actividades que te agotan. Ten cuidado, más vale un descanso a tiempo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: En tu vida social ocurrirá algo que tendrá ramificaciones laborales. Acuerdo con tu pareja sobre cómo invertir un capital común. Amor: Convierte a tu pareja en cómplice de alguna travesura que los una aún más y aleja toda sombra de rutina. Les hará bien. Riqueza: Te encontrarás con más fuerza para enfrentarte y superar los conflictos laborales que te permitirán conseguir objetivos profesionales. Bienestar: Te conviene tranquilizarte y meditar los aspectos positivos y negativos de cada cosa en beneficio de tu salud. Los nervios no te llevarán a ninguna parte.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tendrás retrasos temporales, pero tu intervención se requiere para poner la bola nuevamente en movimiento. Amor: Las oportunidades que te han llovido para encontrar pareja o afirmarla, llegan a su fin. Período de soledad, pronto pasará. Riqueza: Si hoy te vas de tiendas, hallarás buenos precios si le dedicas el tiempo necesario y vas a los lugares adecuados. Bienestar: Tu imaginación trabaja demasiado. Dedica tus pensamientos a una nueva iniciativa en la carrera y verás que tus ideas brillantes son bien recibidas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No esperes mucho cambio hoy, disfruta de una posición segura que se haga más fuerte cada día. Eso te dará una base excelente. Amor: Si no tienes pareja, es una semana propicia para comenzar una relación o para conocer gente nueva. Estarás muy bien. Riqueza: Tienes cierta tendencia a pasarte en los gastos, y aunque eso no te hará dañará en el corto plazo, en el futuro te puede traer complicaciones. Bienestar: Nunca permitas que nadie te cuestione tus elecciones de vida. Si tu conciencia está tranquila, será tu mejor consejera.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Muestras más voluntad de lo normal y dominas la situación con claridad. Si gozas de libertad de acción, aparecerá tu verdadera personalidad. Amor: Tu vida afectiva te resulta triste en este momento. Puede que se trate de una decepción amorosa. No desesperes, ya pasará. Riqueza: Demoras en un asunto monetario. Momento excelente para darte a conocer así como a tus ideas. Bienestar: Cuando conozcas la realidad, no trates de evadirla y esperar que todo se solucione solo. Afronta tus problemas de una vez y verás que todo es más fácil.