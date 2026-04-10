Horóscopo del viernes 20 de abril: aciertos y decisiones para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios, vivirás serias tensiones. Amor: Deberás experimentar un distanciamiento físico con tu pareja debido a circunstancias fuera de tu control. Sé paciente. Riqueza: Vivirás un fin de semana sin mayores sobresaltos. Aprovecha para descargar un poco las tensiones acumuladas. Bienestar: Cada vez que la vida pone una piedra en tu camino, se asegura también de darte los medios para superarla. Todo es cuestión de saber dónde mirar.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy pasarás por un replanteo completo en el ámbito laboral. Surgirán decisiones difíciles de tomar. Procura ser cauto al hacerlo. Amor: Día apropiado para compartir en pareja, una charla, un café, una cena. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones. Riqueza: Hoy reunirás el coraje necesario para pedir aquel aumento que desde hace tiempo mereces. Muévete con confianza. Bienestar: Existen ocasiones en las que lo mejor es dejar ir a aquellos que amamos, sabiendo que un mejor futuro los aguarda en otro lugar lejos nuestro.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Buscarás la manera de deshacerte de ciertas costumbres, puesto que has llegado a la conclusión de que no son buenas para ti. Amor: Te precipitarás por tierra al darte cuenta de que la relación se ha vuelto completamente insalvable. Busca aceptar este hecho. Riqueza: Se presentará la oportunidad de aprender una gran cantidad de conocimiento de alguien mucho más experimentado que tú. Bienestar: Sé más precavido a la hora de tomar en cuenta los consejos de las personas que te rodean. Recuerda que nadie es dueño absoluto de la verdad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu cuerpo te hará entender que es la hora de buscar un reemplazo para tus obligaciones, al menos temporalmente. Amor: No podrás desarrollar una relación duradera si no te das la oportunidad de mostrarte tal cual eres. Medítalo. Riqueza: Mantén todo aquello que no tiene que ver con tu trabajo fuera de tu mente cuando desarrolles tus actividades laborales. Bienestar: No te permitas ser manipulado por aquellos que conocen tus debilidades. Utiliza tu voluntad para superarlas y lograr salir adelante tú mismo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Aprovecha la jornada de hoy para restablecer relaciones que se hubieran roto recientemente. No dejes pasar el día. Amor: Comparte con amigos momentos aún estando a la distancia. Una videollamada te será de mucha utilidad para encontrar un confidente. Riqueza: Es hora de que realices esa limpieza profunda de documentación. Deja ya de postergar tus obligaciones. Bienestar: No te permitas olvidar las cosas por las que has atravesado en tu pasado. Enorgullécete de ellas y ten sus enseñanzas siempre presentes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan. Amor: El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete. Riqueza: Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos. Bienestar: Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo. Sería bueno que sumes actividad física.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Vivirás cambios a nivel emocional durante la jornada de hoy. Finalmente entenderás ciertas cuestiones de tu personalidad. Amor: Toma este periodo de soledad por el que estás atravesando como una oportunidad para vivir nuevas y enriquecedoras experiencias. Riqueza: Deberás ser más selectivo con las batallas que decides pelear. Solo así podrás salir victorioso en la mayoría de las veces. Bienestar: No puedes vivir una vida totalmente avocada a responsabilidades y compromisos. Busca en tu jornada algún momento para relajarte.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No podrás continuar al ritmo que estás llevando demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso. Amor: Tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación. Riqueza: Desarrollarás nuevas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave. Bienestar: La decisión de creer en uno mismo reside dentro de cada uno. No puede ser enseñada o aprendida, debe ser desarrollada interiormente.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Cada cosa en su lugar y a su tiempo. No trates de quemar etapas en la vida o eventualmente las volverás a vivir. Amor: Fantasmas de amores pasados rondan tu pareja. No temas dialogarlo con ella para borrarlos de tu vida definitivamente. Riqueza: Recientes experiencias lograrán hacerte entender lo equivocado que estabas. Utiliza esta experiencia para no cometer los mismos errores. Bienestar: Los límites de cada uno son casi completamente una condición mental. Es nuestra psique la que nos condiciona a llegar solo hasta un punto.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Sentirás que has llegado al límite de tus fuerzas en la jornada. No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites. Amor: Los lazos con tu pareja ya no son lo que eran. Acércate más a ella para compartir momentos que los unan. Riqueza: Tendrás una clara predisposición a cometer errores durante la jornada. No dejes ningún cabo suelto al azar. Bienestar: Procura reducir al mínimo la dependencia de las personas que te rodean, para la resolución de las vicisitudes de la vida.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Lograrás salir de una etapa muy negativa en tu vida personal que estaba atormentándote día y noche. Se inicia un nuevo capítulo. Amor: Busca terminar con tu soledad sincerando tus sentimientos con esa persona que pasó a ser más que una amistad para ti. Riqueza: No permitas que las críticas que obtendrás por parte de tus superiores se desvirtúen. Asimílalas de la mejor manera. Bienestar: No dejes que las duras pruebas que la vida tenga reservadas para ti, opaquen el brillo de disfrutarla en su máximo esplendor.