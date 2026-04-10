Horóscopo del viernes 20 de abril: aciertos y decisiones para cada signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 10 de abril. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios, vivirás serias tensiones.
Amor: Deberás experimentar un distanciamiento físico con tu pareja debido a circunstancias fuera de tu control. Sé paciente.
Riqueza: Vivirás un fin de semana sin mayores sobresaltos. Aprovecha para descargar un poco las tensiones acumuladas.
Bienestar: Cada vez que la vida pone una piedra en tu camino, se asegura también de darte los medios para superarla. Todo es cuestión de saber dónde mirar.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy pasarás por un replanteo completo en el ámbito laboral. Surgirán decisiones difíciles de tomar. Procura ser cauto al hacerlo.
Amor: Día apropiado para compartir en pareja, una charla, un café, una cena. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones.
Riqueza: Hoy reunirás el coraje necesario para pedir aquel aumento que desde hace tiempo mereces. Muévete con confianza.
Bienestar: Existen ocasiones en las que lo mejor es dejar ir a aquellos que amamos, sabiendo que un mejor futuro los aguarda en otro lugar lejos nuestro.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Buscarás la manera de deshacerte de ciertas costumbres, puesto que has llegado a la conclusión de que no son buenas para ti.
Amor: Te precipitarás por tierra al darte cuenta de que la relación se ha vuelto completamente insalvable. Busca aceptar este hecho.
Riqueza: Se presentará la oportunidad de aprender una gran cantidad de conocimiento de alguien mucho más experimentado que tú.
Bienestar: Sé más precavido a la hora de tomar en cuenta los consejos de las personas que te rodean. Recuerda que nadie es dueño absoluto de la verdad.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tu cuerpo te hará entender que es la hora de buscar un reemplazo para tus obligaciones, al menos temporalmente.
Amor: No podrás desarrollar una relación duradera si no te das la oportunidad de mostrarte tal cual eres. Medítalo.
Riqueza: Mantén todo aquello que no tiene que ver con tu trabajo fuera de tu mente cuando desarrolles tus actividades laborales.
Bienestar: No te permitas ser manipulado por aquellos que conocen tus debilidades. Utiliza tu voluntad para superarlas y lograr salir adelante tú mismo.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Aprovecha la jornada de hoy para restablecer relaciones que se hubieran roto recientemente. No dejes pasar el día.
Amor: Comparte con amigos momentos aún estando a la distancia. Una videollamada te será de mucha utilidad para encontrar un confidente.
Riqueza: Es hora de que realices esa limpieza profunda de documentación. Deja ya de postergar tus obligaciones.
Bienestar: No te permitas olvidar las cosas por las que has atravesado en tu pasado. Enorgullécete de ellas y ten sus enseñanzas siempre presentes.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan.
Amor: El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete.
Riqueza: Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos.
Bienestar: Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo. Sería bueno que sumes actividad física.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Vivirás cambios a nivel emocional durante la jornada de hoy. Finalmente entenderás ciertas cuestiones de tu personalidad.
Amor: Toma este periodo de soledad por el que estás atravesando como una oportunidad para vivir nuevas y enriquecedoras experiencias.
Riqueza: Deberás ser más selectivo con las batallas que decides pelear. Solo así podrás salir victorioso en la mayoría de las veces.
Bienestar: No puedes vivir una vida totalmente avocada a responsabilidades y compromisos. Busca en tu jornada algún momento para relajarte.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No podrás continuar al ritmo que estás llevando demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso.
Amor: Tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación.
Riqueza: Desarrollarás nuevas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave.
Bienestar: La decisión de creer en uno mismo reside dentro de cada uno. No puede ser enseñada o aprendida, debe ser desarrollada interiormente.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Cada cosa en su lugar y a su tiempo. No trates de quemar etapas en la vida o eventualmente las volverás a vivir.
Amor: Fantasmas de amores pasados rondan tu pareja. No temas dialogarlo con ella para borrarlos de tu vida definitivamente.
Riqueza: Recientes experiencias lograrán hacerte entender lo equivocado que estabas. Utiliza esta experiencia para no cometer los mismos errores.
Bienestar: Los límites de cada uno son casi completamente una condición mental. Es nuestra psique la que nos condiciona a llegar solo hasta un punto.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Sentirás que has llegado al límite de tus fuerzas en la jornada. No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites.
Amor: Los lazos con tu pareja ya no son lo que eran. Acércate más a ella para compartir momentos que los unan.
Riqueza: Tendrás una clara predisposición a cometer errores durante la jornada. No dejes ningún cabo suelto al azar.
Bienestar: Procura reducir al mínimo la dependencia de las personas que te rodean, para la resolución de las vicisitudes de la vida.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Lograrás salir de una etapa muy negativa en tu vida personal que estaba atormentándote día y noche. Se inicia un nuevo capítulo.
Amor: Busca terminar con tu soledad sincerando tus sentimientos con esa persona que pasó a ser más que una amistad para ti.
Riqueza: No permitas que las críticas que obtendrás por parte de tus superiores se desvirtúen. Asimílalas de la mejor manera.
Bienestar: No dejes que las duras pruebas que la vida tenga reservadas para ti, opaquen el brillo de disfrutarla en su máximo esplendor.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tendrás claras señales por parte de tu cuerpo de que es el momento indicado para hacer un alto. Préstales atención.
Amor: Deberás conversar un par de factores con la pareja para poder encontrar la solución a un inconveniente crónico.
Riqueza: Aprovecha la tranquilidad del fin de semana para replantearte ciertas cuestiones de proyectos personales.
Bienestar: No puedes permanecer encerrado dentro de ti mismo toda tu vida. Esto no solamente evita que te relaciones sino que da pie a malos juicios sobre ti.
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