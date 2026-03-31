Horóscopo diario para este 31 de marzo: predicciones y consejos clave para cada signo zodiacal
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 31 de marzo. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Un anuncio sorpresivo te dejará desorientado. Pronto te recuperarás y podrás recibirlo con la respuesta adecuada.
Amor: En ocasión de un encuentro con amigos recibirás claras muestras de afecto y solidaridad de la persona que menos te imaginas.
Riqueza: Posibles problemas económicos a menos que escuches consejos. Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente.
Bienestar: Muestra seguridad en cada actividad que realices y verás que todo fluye con más rapidez. No alimentes rencores, saca lo malo de tu vida.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Recibirás una noticia que te hará ver las cosas de una manera diferente. Todavía no es tarde para actuar y cambiar.
Amor: Buen momento para iniciar un nuevo ciclo en la pareja. Un proyecto que han pensado en común alienta la buena convivencia.
Riqueza: Es importante que busques cómo encontrarte con tu lado más creativo y productivo. Necesitas asumir el poder de tu voluntad.
Bienestar: No permitas que la depresión y la desilusión ocupen tu mente. Debes salir con amigos y evitar la soledad.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Comenzarás a salir de una etapa negativa por la que has estado atravesando desde hace ya un tiempo. Paciencia.
Amor: Procura ser más indulgente y abierto de mente con los gustos y preferencias de tu pareja. Esto ayudará a la relación.
Riqueza: No te desesperes al encontrarte con una montaña de trabajo al llegar a tu oficina hoy. Mantente calmo y estarás bien.
Bienestar: Aislarte para así evitar ser lastimado lo único que te ha traído es más dolor y soledad. La respuesta al despecho no está en el confinamiento.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Necesitarás todo el buen humor del que puedas disponer en la jornada de hoy, pues deberás atravesar un sin fin de inconvenientes.
Amor: Los cambios repentinos de planes no serán entendidos de manera positiva por parte de tu pareja. Tensiones en puerta.
Riqueza: Determinaciones difíciles de tomar te esperan durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus instintos.
Bienestar: Aprende a bajar un poco el ritmo de vida frenético que llevas y detente un segundo a disfrutar las cosas buenas de la vida. No te arrebates.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Excelente momento para viajar o hacer planes. Planifica tu futuro, estudia y evalúa tus posibilidades de ascenso en el trabajo.
Amor: Escucha los mandatos de tu fogoso corazón. Tienes derecho a remontar tu vuelo erótico. Visita alguna casa de lencería.
Riqueza: Necesitarás organización y prudencia para obtener el éxito laboral que buscas. Tendrás beneficios económicos a largo plazo.
Bienestar: Canaliza tu energía hacia empresas creativas y no permitas que la inseguridad y la duda se instalen en tu persona. Confía en ti y en tus impulsos.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: No puedes tomar otra actitud que no sea la determinante. Ya has dejado correr mucha agua y es momento de poner manos a la obra.
Amor: Si por un momento tu corazón ya no sabe a qué atenerse, será mejor que hables con tu pareja. Debes decir lo que sientes de frente y sin vueltas.
Riqueza: Se realizará una variante a nivel laboral que no estaba en tus planes. Tómalo con calma y replanifica tus actividades.
Bienestar: Necesitarás de muchos estímulos para continuar adelante. La inacción podría ser tu mayor enemigo. Recuerda que el movimiento es vida.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Estado de ánimo contradictorio. En lugar de agotarte por oscilaciones anímicas deberías ocuparte de cuestiones más prácticas.
Amor: Has pensado suficiente. Acontecimientos recientes muestran que debes tomar una decisión, y la has demorado demasiado tiempo.
Riqueza: Una inversión de riesgo debe rendirte dividendos. Las preocupaciones sobre dinero se disipan y estarás más tranquilo.
Bienestar: No permitas que tus flaquezas mermen tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, te dará poder y valor para salir de lo indeseable en tu vida.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tu buen humor te permitirá salir airoso de los conflictos laborales. Participarás en juegos que, no serás el vencedor, pero te harán muy feliz.
Amor: Resultará mejor apegarse a lo ya conocido y a los métodos confiables en lo amoroso. Socialmente, estarás impactante.
Riqueza: Los gastos desmedidos comienzan a dispersar tus ahorros. Pon el freno a los reclamos de tu familia, piensa en tu futuro.
Bienestar: No te preocupes por los comentarios airados de una persona que no te aprecia. A palabras necias oídos sordos, no vale la pena ni escucharlos.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Observarás que estás en un crecimiento personal sostenido. Será momento de distenderte, bajar la guardia y disfrutar de lo que has logrado.
Amor: Sentirás que tu magnetismo atrae sin límites. Te acosarán con preguntas e invitaciones, serás el centro. No desaproveches este momento.
Riqueza: Estarás incómodo con una relación de trabajo que te genera dependencia. Pondrás fin a situaciones que superan tus límites.
Bienestar: Si te topas con personas que te llenan de dudas y malos momentos, darles poca llegada a ti, sería ideal. No caigas en trampas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Reencuentros inesperados con grandes sorpresas. Cede la presión externa por primera vez en mucho tiempo. Gran alivio en tus demandas diarias.
Amor: Tu relación será más activa e interesante. Disfrutarás de unos días en pareja que te ayudarán a sentirte con más seguridad.
Riqueza: Ganancia extra. Sin inconvenientes para adquirir maquinaria, herramientas u otro elemento que te ayude en tu trabajo.
Bienestar: Tus sueños harán que pierdas objetividad. Relájate, saber dividir la realidad de lo fantasioso será tu objetivo. No desperdicies tiempo.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: No puedes tomar cada actividad en la vida como una competencia en la que debes salir victorioso como única opción.
Amor: Lograrás juntar la confianza necesaria para iniciar la conquista de esa persona deseada en la jornada de hoy.
Riqueza: Lograrás llegar al fin de semana sin demasiadas complicaciones, lo que asegurará tu merecido descaso. Disfrútalo.
Bienestar: No puedes vivir postergando aquellas actividades que disfrutes simplemente porque pienses que no es el momento oportuno. Aprovecha tu vida.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tu ánimo oscilará entre las distintas tonalidades de gris. No juegues el personaje de jovial porque terminarás agotado.
Amor: Dispones de tiempo para comprometerte. Contradicciones te obligarán a tomar distancia. Si presionas, nada conseguirás.
Riqueza: Operaciones relativamente lucrativas siempre y cuando no te dejes engañar con falsos espejismos ni grandiosas promesas.
Bienestar: Si te encuentras muy nervioso, sal a caminar, mira hacia lo alto, respira hondo y procura calmarte. Los nervios solo te hacen mal a ti.
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