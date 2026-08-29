Jimena La Torre y el horóscopo semanal: qué le espera a cada signo del 31 de agosto al 4 de septiembre 2026

Jimena La Torre difundió sus predicciones para el cierre de agosto 2026 y el inicio de septiembre. En concreto, la reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el lunes 31 y el viernes 4 de septiembre.

Horóscopo: Lunes 31 de agosto

Aries: La Luna en tu signo enciende el deseo y te impulsa a tomar la iniciativa en el amor. Mostrar lo que sientes con valentía permitirá reavivar la chispa e inspirar un acercamiento muy especial.

Tauro: Con el tránsito lunar en Aries, tus emociones se aceleran y salen a la luz anhelos guardados. Darte un momento de pausa antes de reaccionar te ayudará a decidir con claridad y cuidar ese vínculo valioso.

Géminis: La Luna favorece hoy los encuentros espontáneos y el surgimiento de nuevas conexiones. Animarte a manifestar tus afectos puede dar paso a una historia diferente y devolverle el entusiasmo a tu corazón.

Cáncer: El clima astral remueve emociones intensas y puede llevarte a actuar por impulso. Practicar la escucha atenta antes de responder te evitará fricciones innecesarias y consolidará la confianza mutua.

Leo: La energía de Aries potencia tu magnetismo, pasión y faceta conquistadora. Resulta el momento ideal para tomar el mando, proponer planes originales y compartir momentos de alegría con quien amas.

Virgo: La Luna te invita a pausar el análisis excesivo y conectar directo con las ganas. Mostrarte desde un lugar más libre y natural revitalizará la intimidad, volviendo más sólida esa relación tan significativa.

Libra: Al posicionarse en tu signo opuesto, la Luna enfoca la mirada en la pareja y precipita definiciones. Sostener tus necesidades sin descuidar al otro será la clave para construir un equilibrio afectivo auténtico.

Escorpio: El tránsito lunar profundiza la pasión y te motiva a demostrar afecto mediante gestos concretos. Medir la impulsividad evitará roces y permitirá que la intensidad juegue a favor de la pareja.

Sagitario: La influencia de Aries aviva la ilusión y abre la puerta al romance, la diversión y la conquista. Dar el primer paso te aproximará a esa persona especial o reencenderá la magia en el vínculo actual.

Capricornio: Se mueven sentimientos que sueles canalizar de forma contenida; la propuesta hoy es soltar el control. Flexibilizar tus defensas creará un clima de mayor cercanía y complicidad con quien quieres.

Acuario: La jornada propicia los diálogos sinceros, las salidas imprevistas y la química recíproca. Comunicar lo que te pasa de forma directa facilitará el acercamiento y le dará impulso a algo nuevo.

Piscis: La Luna te estimula a reafirmar tu valor personal y plantear con firmeza tus prioridades sentimentales. Elegir desde la propia estima te asegurará construir lazos mucho más seguros y equitativos.

Horóscopo: Martes 1 de septiembre

Aries: Septiembre te invita a demostrar el amor con acciones concretas: un gesto de apoyo o la palabra oportuna para quienes quieres. Además, la confianza en tu propio potencial te impulsará a crecer en un proyecto importante.

Tauro: Septiembre equilibra tus emociones y favorece las relaciones estables. Disfrutar de los pequeños momentos en familia te traerá paz, mientras que compartir tiempo con quien amas renovará la ilusión y fortalecerá el vínculo.

Géminis: El comienzo de mes te anima a escuchar con atención y cuidar los detalles. El amor crecerá cuando combines trabajo y diálogo. Tus palabras llegarán lejos y tendrás gestos claros de compromiso y cercanía.

Cáncer: Septiembre favorece las conversaciones sinceras y las decisiones meditadas. Resolver diferencias desde el respeto con tu pareja será fundamental, y la claridad mental fortalecerá la autenticidad de la relación.

Leo: Septiembre te invita a dejar de lado el orgullo para expresar cariño con sencillez. Mostrar interés genuino por los demás te dará fuerza. Asimismo, el reencuentro con tu pareja renovará la confianza y la complicidad.

Virgo: Tu mes te aporta un magnetismo especial y claridad emocional. Es un gran momento para ordenar tus sentimientos y tu trabajo, construyendo proyectos basados en la confianza y el trabajo en equipo.

Libra: El comienzo de mes te recuerda que tu brillo natural se construye con pequeños detalles. La paciencia será tu aliada: con dedicación hacia tus vínculos más cercanos, crecerás junto a tu familia.

Escorpio: Septiembre favorece la confianza, el compromiso y los proyectos compartidos. Un diálogo sincero te permitirá abrirte al afecto, dejando atrás viejos prejuicios para elegir un amor más real y concreto.

Sagitario: Septiembre te invita a prestar atención a las necesidades de quien amas. La comprensión y el apoyo te ayudarán a estructurar un plan sólido, donde las decisiones compartidas serán la base de un vínculo duradero.

Capricornio: El comienzo de mes fortalece aquellos vínculos que se sostienen con hechos y compromiso. Es una etapa ideal para proyectar el futuro junto a los tuyos y planificar un merecido viaje.

Acuario: Septiembre te ayuda a expresar lo que sientes con mayor claridad. Una conversación pendiente te permitirá abrirte al amor, mientras la vida te brinda la confianza necesaria para aprovechar una nueva oportunidad.

Piscis: Septiembre te invita a equilibrar emoción y razón en los afectos. Escuchar al otro con apertura mental te fortalecerá y te permitirá entender mejor a los demás, iniciando una etapa de mayor armonía.

Horóscopo: Miércoles 2 de septiembre

Aries: La Luna en Tauro calma tus impulsos y te invita a construir el amor con paciencia. Un gesto transparente logrará consolidar la confianza y darle mayor firmeza a esa relación que tanto valoras.

Tauro: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo y la necesidad de afecto. Es un momento ideal para expresar lo que sientes, disfrutar del romance y transmitir certeza a un vínculo que quieres cuidar.

Géminis: La Luna en Tauro te propone bajar el ritmo y escuchar tu mundo interno. Darte espacio para procesar tus emociones te ayudará a tomar una decisión afectiva con mayor claridad.

Cáncer: La Luna en Tauro favorece encuentros cálidos, genuinos y protectores. Compartir planes con quien amas renovará la complicidad y permitirá proyectar una relación sólida a largo plazo.

Leo: La Luna en Tauro te impulsa a demostrar el amor con hechos concretos y no solo con palabras. Una actitud constante asentará las bases afectivas y te dará el respaldo emocional que hoy buscas.

Virgo: La Luna en Tauro armoniza lo que sientes y beneficia a las relaciones que ofrecen calma. Es un gran momento para abrirte al romance, manifestar tus deseos y disfrutar de una conexión auténtica.

Libra: La Luna en Tauro despierta emociones profundas y el deseo de intimidad. Mostrarte tal cual eres avivará la pasión y afianzará la fe mutua dentro de una pareja especial.

Escorpio: La Luna en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Evitar luchas de poder y escuchar con empatía permitirá sanar tensiones y reencender la chispa entre ambos.

Sagitario: La Luna en Tauro te invita a valorar los pequeños detalles que sostienen la cotidianeidad. Dedicarle tiempo y presencia a quien amas nutrirá la unión y aportará un equilibrio duradero.

Capricornio: La Luna en Tauro favorece el romance, la sensualidad y los encuentros espontáneos. Mostrar tu lado sensible con naturalidad consolidará el lazo y abrirá una etapa de gran disfrute.

Acuario: La Luna en Tauro despierta tu necesidad de contención y cercanía. Compartir lo que te pasa sin levantar barreras te ayudará a tejer una historia más cálida, serena y transparente.

Piscis: La Luna en Tauro aporta templanza a tus emociones. Expresar lo que llevas dentro con sencillez te acercará a quien amas, ayudándote a cimentar una relación profunda y trascendente.

Horóscopo: Jueves 3 de septiembre

Aries: La Luna en Géminis activa el diálogo y te anima a expresar lo que sientes sin tantas vueltas. Una charla espontánea puede acercarte a alguien especial y renovar la complicidad en pareja.

Tauro: La Luna en Géminis te invita a hablar de lo que necesitas para sentir seguridad en el amor. Expresar tus deseos con calma puede fortalecer la confianza y darle más claridad a un vínculo.

Géminis: La Luna en tu signo potencia tu encanto, curiosidad y facilidad para conectar. Una conversación especial puede despertar una nueva ilusión o devolver frescura y alegría a tu relación.

Cáncer: La Luna en Géminis te invita a comprender sentimientos que aún no expresaste. Escuchar tu mundo interior antes de hablar puede ayudarte a sanar dudas y acercarte con más confianza al amor.

Leo: La Luna en Géminis favorece encuentros, mensajes y planes compartidos. Una amistad puede mostrar un interés diferente, mientras la pareja recupera entusiasmo al salir de la rutina juntos.

Virgo: La Luna en Géminis moviliza tus ideas sobre el amor y te invita a hablar con mayor claridad. Evitar analizar cada palabra ayudará a resolver dudas y fortalecer un vínculo desde la confianza.

Libra: La Luna en Géminis favorece el romance, las conversaciones y nuevas experiencias de a dos. Abrirte a planes diferentes puede renovar una relación o acercarte a alguien que despierte ilusión.

Escorpio: La Luna en Géminis despierta preguntas sobre la intimidad y los acuerdos afectivos. Hablar de tus deseos sin ocultar lo que sientes puede fortalecer la confianza y profundizar una relación.

Sagitario: La Luna en Géminis, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y el diálogo. Escuchar otras miradas y expresar tus deseos con claridad ayudará a renovar acuerdos y fortalecer la unión.

Capricornio: La Luna en Géminis te recuerda que el amor también se construye con atención cotidiana. Hablar de pequeños cambios y escuchar al otro puede aportar frescura y armonía a tu relación.

Acuario: La Luna en Géminis potencia tu encanto y favorece el romance, el juego y la conquista. Una conversación inesperada puede despertar interés o renovar la diversión y complicidad en pareja.

Piscis: La Luna en Géminis puede dispersar tus emociones, pero también ayudarte a ponerlas en palabras. Hablar con sinceridad y escuchar sin suponer permitirá aclarar dudas y acercarte a quien amas.

Horóscopo: viernes 4 de septiembre

Aries: La Luna menguante te invita a bajar el ritmo y revisar lo que sientes. Soltar viejas tensiones permitirá recuperar la calma, cerrar diferencias y construir un amor más sincero y estable.

Tauro: La Luna menguante favorece la calma y te ayuda a reconocer qué vínculos merecen tu energía. Dejar atrás viejas inseguridades permitirá disfrutar del amor con mucha confianza y serenidad.

Géminis: La Luna menguante te invita a ordenar pensamientos y emociones antes de hablar. Una conversación pendiente puede ayudarte a cerrar dudas y recuperar la armonía con una persona especial.

Cáncer: La Luna menguante favorece la introspección y te ayuda a sanar emociones del pasado. Soltar aquello que todavía pesa abrirá espacio para vivir el amor con más confianza, calma y entrega.

Leo: La Luna menguante te invita a bajar exigencias y observar qué necesita realmente tu relación. Dejar atrás viejos orgullos permitirá recuperar cercanía y construir acuerdos mucho más sinceros.

Virgo: La Luna menguante te ayuda a revisar tus sentimientos con mayor claridad. Evitar la necesidad de controlar cada detalle permitirá sanar diferencias y disfrutar de un amor más simple y real.

Libra: La Luna menguante favorece el cierre de conflictos y te invita a recuperar el equilibrio. Hablar con calma y dejar atrás viejos reproches permitirá fortalecer la confianza dentro de la pareja.

Escorpio: La Luna menguante te invita a liberar emociones que ya no necesitas sostener. Perdonar y cerrar una etapa puede ayudarte a recuperar la confianza y vivir el amor con mucha más serenidad.

Sagitario: La Luna menguante te invita a revisar qué esperas realmente del amor. Dejar atrás promesas que ya no representan tus deseos permitirá construir relaciones más honestas, libres y maduras.

Capricornio: La Luna menguante favorece una revisión profunda de tus vínculos. Soltar exigencias y expresar lo que necesitas con calma permitirá construir una relación más estable, sincera y madura.

Acuario: La Luna menguante te ayuda a tomar distancia de emociones confusas y reconocer lo que deseas. Cerrar una historia pendiente abrirá espacio para vínculos más libres, sinceros y equilibrados.

Piscis: La Luna menguante potencia tu sensibilidad y te invita a sanar aquello que todavía duele. Dejar atrás idealizaciones permitirá reconocer un amor más auténtico y vivirlo con mayor serenidad.