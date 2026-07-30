ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Los días de mayor suerte de agosto para cada signo: cuándo aprovechar las mejores oportunidades

Agosto tendrá fechas especialmente favorables para cada signo del zodíaco. Descubrí cuáles serán los días de mayor suerte y qué podés esperar en el amor, el dinero, el trabajo y los nuevos comienzos.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Agosto llega con una energía de renovación que favorecerá decisiones importantes, encuentros inesperados y oportunidades para crecer. Aunque todos los signos tendrán momentos positivos, habrá días puntuales en los que la fortuna parecerá alinearse para abrir puertas en el amor, el trabajo o las finanzas.

Conocé cuáles son las fechas más favorables para tu signo y cómo aprovecharlas:

Aries

Días de suerte: 6, 15 y 28 de agosto.

Durante esas jornadas aumentarán las posibilidades de recibir buenas noticias laborales o concretar un proyecto pendiente. También serán días ideales para iniciar conversaciones importantes en el amor.

Tauro

Días de suerte: 4, 17 y 30 de agosto.

La estabilidad económica será protagonista. Es un excelente momento para organizar las finanzas, realizar compras importantes o dar un paso más en una relación sentimental.

Géminis

Días de suerte: 8, 19 y 27 de agosto.

La comunicación jugará a tu favor. Podrían aparecer propuestas laborales, viajes o encuentros que cambien el rumbo del mes.

Cáncer

Días de suerte: 2, 13 y 25 de agosto.

La intuición estará especialmente fuerte. Será un buen período para resolver asuntos familiares, fortalecer vínculos y tomar decisiones relacionadas con el hogar.

Leo

Días de suerte: 5, 16 y 24 de agosto.

El Sol potenciará tu carisma. Habrá posibilidades de destacarte en el trabajo, recibir reconocimiento y vivir momentos intensos en el amor.

Virgo

Días de suerte: 9, 21 y 31 de agosto.

El cierre del mes será especialmente favorable. Llegarán oportunidades para ordenar proyectos, mejorar ingresos y comenzar una nueva etapa.

Libra

Días de suerte: 7, 18 y 29 de agosto.

Las relaciones personales serán la clave. Habrá encuentros importantes y posibilidades de cerrar acuerdos beneficiosos.

Escorpio

Días de suerte: 10, 20 y 26 de agosto.

La energía favorecerá las transformaciones. Será un buen momento para dejar atrás situaciones que ya no suman y abrirse a nuevos desafíos.

Sagitario

Días de suerte: 3, 14 y 23 de agosto.

Los viajes, estudios y proyectos personales estarán especialmente favorecidos. También pueden aparecer oportunidades económicas inesperadas.

Capricornio

Días de suerte: 11, 22 y 30 de agosto.

La constancia dará resultados. Es un período ideal para consolidar objetivos laborales y tomar decisiones financieras con confianza.

Acuario

Días de suerte: 1, 12 y 27 de agosto.

Las ideas innovadoras encontrarán apoyo. Habrá posibilidades de iniciar proyectos diferentes y ampliar la red de contactos.

Piscis

Días de suerte: 6, 18 y 31 de agosto.

La sensibilidad y la creatividad estarán potenciadas. Será un excelente momento para fortalecer vínculos afectivos y avanzar en proyectos personales.

Qué esperar de agosto según los astros

Más allá de las fechas de mayor suerte, agosto será un mes para animarse a salir de la zona de confort. Los movimientos planetarios favorecerán los cambios conscientes, la organización de las finanzas y la posibilidad de cerrar ciclos para comenzar otros con mayor claridad.

La recomendación general es aprovechar esos días de energía positiva para firmar acuerdos, iniciar proyectos, tener conversaciones importantes o tomar decisiones que se vienen postergando, ya que la predisposición de los astros será especialmente favorable para dar pasos hacia adelante.


Temas

agosto

Predicciones

signos del zodíaco

Agosto llega con una energía de renovación que favorecerá decisiones importantes, encuentros inesperados y oportunidades para crecer. Aunque todos los signos tendrán momentos positivos, habrá días puntuales en los que la fortuna parecerá alinearse para abrir puertas en el amor, el trabajo o las finanzas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén