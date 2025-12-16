Luna Nueva de diciembre: cuándo es y por qué es clave para cerrar ciclos y atraer lo nuevo

El próximo 20 de diciembre se producirá un fenómeno astronómico clave: la Luna Nueva, que marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. Aunque en esta fase la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y no es visible, su energía es considerada ideal para realizar rituales de intención, enfocados en atraer abundancia, prosperidad y renovación. Además, será la última Luna Nueva del año, una oportunidad especial para cerrar el 2025 con claridad y preparación energética. Para llevar a cabo este ritual, se recomienda contar con ciertos elementos clave.

Para muchas personas, la Luna Nueva simboliza un tiempo de introspección profunda, cierre de ciclos y apertura a nuevos comienzos. Es un momento propicio para soltar lo viejo, dejar atrás experiencias que ya cumplieron su etapa e iniciar proyectos con una energía renovada. Por eso, en la antesala de un nuevo año, son cada vez más quienes eligen realizar rituales durante esta fase lunar como una forma de fortalecer el bienestar emocional y espiritual, alineando deseos y propósitos con lo que viene.

Rituales de Luna Nueva: cómo aprovechar el fenómeno del 20 de diciembre para renovar energías

Elementos para el ritual en esta Luna Nueva:

Hojas de eucalipto

Ramas de manzanilla seca

Romero seco

Astillas de canela

Cómo hacer el ritual para Luna Nueva