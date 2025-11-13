Horóscopo semanal del Niño Prodigio: predicciones del 17 al 23 de noviembre 2025

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, presenta su horóscopo semanal con las claves para que cada signo aproveche las energías disponibles del lunes 17 al domingo 23 de noviembre de 2025.

Originario de la República Dominicana y criado en Nueva York, Florencio descubrió su don a los siete años y hoy es referente en astrología y sanación espiritual, con millones de seguidores en redes sociales y medios.

Horóscopo semanal del Niño Prodigio

Aries

Tu impulso te guía. Camina hasta un lugar cercano y enciende una vela a San Jorge, patrón del coraje. Haz tu promesa de actuar con valentía y explorar nuevas experiencias. Así expandes tu ser y encuentras respuestas en tu peregrinaje interior.

Tauro

Reflexiona y camina hacia un santuario cercano de San José, patrón de la providencia. Lleva un objeto que simbolice tu tesoro interior y haz tu promesa de cuidarlo y valorarlo. Este peregrinaje despierta la riqueza que permanecía oculta en tu interior.

Géminis

Acércate a un santuario o iglesia de Santa Catalina y ofrece tu promesa de permitir que otros te inspiren y estimulen. Este peregrinaje simboliza la cooperación, la comunicación y la energía compartida, fortaleciendo vínculos mientras avanzas con entusiasmo hacia nuevas experiencias.

Cáncer

Es hora de activarte y cuidar tu cuerpo. Camina hacia un santuario cercano y ofrece tu oración a Santa María del Camino. Haz tu promesa de mantener hábitos saludables y moverte con constancia. Este peregrinaje fortalece tu energía, vitalidad y conexión con tu bienestar.

Leo

Participa con tus hijos en competencias deportivas mientras caminas hacia una iglesia cercana de San Miguel. Haz tu promesa de liderar con valor y pasión. Este peregrinaje enciende tu fuego interior, reforzando tu autoridad y energía fogosa en todos los planos de tu vida.

Virgo

Acércate a un santuario cercano y ofrece tu oración a Santa Teresa, guía de disciplina e introspección. Promete cuidar tu espacio familiar con ahínco. Este peregrinaje fortalece tu sentido de pertenencia y conecta tu ser con la energía positiva que habita tu entorno más cercano.

Libra

Camina hacia un lugar sagrado pensando en San Gabriel, mensajero y guía. Promete actuar con honestidad intelectual, coherencia y equilibrio. Este peregrinaje simboliza tu claridad de pensamiento, fortaleciendo la comunicación y el ejemplo que proyectas en tus relaciones.

Escorpio

Visita un templo cercano y ofrece tu promesa a San Mateo, patrón de los comerciantes. Haz un gesto simbólico que represente tu intención de liderar negocios y manejar tus recursos con sabiduría. Este peregrinaje activa tu iniciativa, enfoque y poder de decisión.

Sagitario

Aprovecha tu energía elevada para un peregrinaje simbólico: camina hacia un santuario de San Cristóbal, patrón de los viajeros, y haz tu promesa de actuar con determinación. Este gesto fortalece tu brújula interior y abre tu camino hacia nuevos horizontes y logros.

Capricornio

Acércate a un templo o santuario dedicado a San Benito y ofrece tu rezo con devoción. Haz tu promesa de liberar antiguos enojos y reconciliarte con tu pasado. Este peregrinaje fortalece tu espíritu y te conecta con tu templo interior y fuego sagrado.

Acuario

Realiza un pequeño peregrinaje hacia una iglesia cercana dedicada a San Juan Bautista. Promete actuar con integridad y entusiasmo en tus ideales y relaciones. Este gesto fortalece tu capacidad de liderazgo y tu habilidad para mediar durante conflictos sociales.

Piscis

Camina hacia un templo cercano y haz tu promesa a San Nicolás, patrón de los trabajadores y la prosperidad. Este peregrinaje simboliza tu esfuerzo y determinación, reforzando tu liderazgo profesional y tu capacidad de abrir puertas hacia nuevas oportunidades.