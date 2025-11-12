Canela: el aroma que atrae bienestar, armonía y prosperidad

Desde la antigüedad, la canela fue considerada un símbolo de prosperidad, amor y protección. Originaria de Asia, era usada por egipcios, griegos y romanos como ofrenda sagrada y en infusiones curativas.

Hoy, su uso se mantiene tanto en la gastronomía como en la aromaterapia y el Feng Shui, donde se la asocia con la energía del fuego y la expansión.

Los diferentes usos de este ingrediente con historia y energía positiva

La canela ayuda a elevar la vibración de los espacios, activar la creatividad y mejorar el estado de ánimo.

En la cocina: aroma, sabor y salud

La canela es una de las especias más completas en la cocina, no solo por su aroma envolvente sino también por sus beneficios para el cuerpo.

Regula el azúcar en sangre , según estudios del Journal of Medicinal Food.

, según estudios del Journal of Medicinal Food. Favorece la digestión y la circulación .

. Tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias naturales.

naturales. En infusiones, ayuda a aliviar la hinchazón abdominal y aporta sensación de calma.

Un toque de canela en polvo en el café, la avena o el mate cocido transforma cualquier desayuno en un momento de energía y bienestar.



En rituales: símbolo de abundancia y gratitud

La canela también es protagonista de prácticas espirituales simples, como el ritual del primer día del mes, que consiste en soplar canela en polvo desde la puerta hacia adentro diciendo:

“Que entre la prosperidad, la alegría y la abundancia en este hogar.”

Este gesto, que se popularizó en redes y medios como TN Estilo y Vía País, simboliza la apertura a nuevas oportunidades y la conexión con la gratitud.

Una especia, muchos beneficios

Más allá de su uso místico o culinario, la canela representa algo esencial: la calidez del hogar.

Su aroma reconfortante y su versatilidad la convierten en una aliada para quienes buscan equilibrio, confort y buena energía.

Ya sea en una infusión, una vela o un ritual de abundancia, la canela recuerda que las cosas simples —como un aroma o una intención— también pueden transformar el día.