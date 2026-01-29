Jueves clave para el dinero: Ludovica Squirru y las decisiones que favorece el Horóscopo Chino hoy

Este jueves 29 de enero de 2026 se presenta como una jornada clave dentro del Horóscopo Chino, marcada por la energía Agua Yin, un clima sutil, introspectivo y estratégico que invita a tomar decisiones con cautela, pero con visión de futuro. Según la mirada de Ludovica Squirru, no se trata de un día para la improvisación, sino para consolidar lo que ya viene en marcha y ordenar el rumbo económico y personal.

Energía del día: Agua Yin

La energía Agua Yin favorece la reflexión, la observación fina y la capacidad de leer entre líneas. En términos económicos, es un día propicio para evaluar contratos, revisar acuerdos, analizar inversiones y detectar oportunidades que no están a simple vista. No impulsa acciones impulsivas, sino movimientos pensados, silenciosos y bien calculados.

Signo del día: Conejo

El Conejo se convierte en el gran protagonista de la jornada. Este signo del Horóscopo Chino representa la diplomacia, la sensibilidad y la inteligencia emocional aplicada a los vínculos y al dinero. Para quienes estén regidos por este animal, el día ofrece una ventaja extra para negociar, cerrar acuerdos y resolver asuntos pendientes sin generar conflictos.

Ki diario: 4

El Ki 4 habla de estructura, orden y cimientos sólidos. Es una vibración ideal para planificar a largo plazo, organizar papeles, presupuestos y proyectos. En lo económico, sugiere que las decisiones tomadas hoy pueden tener impacto sostenido en el tiempo, siempre que se actúe con responsabilidad.

Choque energético: Gallo

El Gallo entra en choque durante esta jornada, por lo que se recomienda especial cuidado en temas financieros y legales. No es un buen día para confrontaciones, reclamos o decisiones apresuradas. La clave estará en bajar el tono, escuchar más y evitar exponerse innecesariamente.

Concordias y afinidades del día

La energía fluye con mayor armonía para los signos:

Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho.

Estos signos cuentan con respaldo energético para avanzar en temas laborales, financieros y personales, siempre que mantengan coherencia entre lo que piensan y lo que hacen.

Qué hacer hoy, según Ludovica Squirru

La jornada del jueves 29 de enero es especialmente favorable para:

Viajar , tanto por trabajo como por decisiones estratégicas.

, tanto por trabajo como por decisiones estratégicas. Cimentar proyectos y sentar bases sólidas.

y sentar bases sólidas. Cambiar de lugar la cama , acción simbólica que moviliza la energía vital.

, acción simbólica que moviliza la energía vital. Hacer negocios y cerrar acuerdos comerciales.

y cerrar acuerdos comerciales. Firmar contratos y documentos importantes.

y documentos importantes. Sembrar , en sentido literal y también metafórico.

, en sentido literal y también metafórico. Casarse o fortalecer compromisos afectivos y económicos.

Qué conviene evitar

Para no generar bloqueos energéticos, Ludovica Squirru aconseja postergar:

Mudanzas o cambios drásticos.

Orar o decretar desde la urgencia.

Iniciar demandas legales.

Instalar puertas, sistemas de gas o electricidad.

Exponerse públicamente sin una estrategia clara.

Clave económica del día

El mensaje central de este jueves es claro: menos impulso y más estrategia. La energía Agua Yin favorece a quienes saben esperar el momento justo, leer el contexto y tomar decisiones financieras basadas en información y sensibilidad, no en la ansiedad.

Es un día ideal para ordenar, consolidar y proyectar, confiando en que los movimientos silenciosos de hoy pueden convertirse en grandes avances en el futuro cercano.