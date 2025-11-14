Horóscopo chino hoy: los signos que reciben equilibrio y claridad este 14 de noviembre

Este viernes 14 de noviembre 2025 llega con una energía de transición y equilibrio. Con la Luna en fase menguante y el mes del Cerdo de Madera avanzando, los doce animales del zodíaco oriental reciben influencias que invitan a bajar el ritmo, ordenar prioridades y preparar el terreno para nuevos comienzos.

En este día, los signos más favorecidos serán aquellos que sepan combinar acción con introspección, confiando en su intuición y evitando decisiones impulsivas. La armonía, la paciencia y los pequeños gestos de conexión —desde un mate compartido hasta una caminata consciente— serán claves para mantener el flujo positivo de energía.

Desde el Valle hasta la cordillera, las vibraciones del calendario chino se sienten como una suave invitación a cerrar ciclos con gratitud y a fortalecer los vínculos, personales y laborales, que realmente importan.

Horóscopo Chino: predicciones kármicas para cada signo este viernes 14 de noviembre

Aquí detallamos la energía para cada animal zodiacal del Horóscopo Chino:

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Si tienes algo que decir en este momento, empieza por el comienzo, no es bueno contar una historia a medias cuando de verdad estás tratando de justificar tu actitud.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Cuando quieres estar en un lugar se nota mucho, no puedes evitar demostrarlo, por eso, el día de hoy intenta no dejar claro con tu rostro que no te sientes agradado en un lugar.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tienes muchas cosas para hacer el día de hoy y muy poco tiempo para ello, en este momento tienes algunas cosas en tu mente que te podrían hacer desistir de todo.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

No tengas dudas de otras personas, si has visto a alguien que muestra una mala actitud, solo dile lo que piensas, no te quedes callado, las malas actitudes deben detenerse.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

No esperes que alguien llegue a salvarte de algo que no te provoca alegría el día de hoy, tienes mucho que hacer ahora, solo debes prestar más atención a ello ahora mismo.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Cuando quieres tener todo claro en tu camino, solo tienes que esperar lo mejor para tu vida, ahora tienes algo mejor para ti, no te olvides de lo bueno que vives ahora.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Si no estás listo para ver las cosas que tienes, no tendrás nada para poder avanzar en este minuto, no dejes de sentirte bien con lo que vives y con lo que esperas en tu camino.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Vuelve a creer un poco más en las cosas que necesitas, en este momento tienes más por lo que debes luchar, no tienes que dejar todo lo que crees ahora como algo bueno.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Es bueno lo que estás haciendo por otros, no dejes de hacerlo porque es lo único que te puede ayudar a sentirte mejor contigo mismo el día de hoy, recuerda lo bueno que tienes.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Cuando comienzas a pensar en las cosas que quieres, solo tiene que ser capaz para mejorar tu vida de la manera que quieres, en este momento no puedes dejar de actuar.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

No tengas dudas, ahora puedes encontrar algo bueno en tu camino y todo será mucho mejor que antes, no lo dudes porque es lo que estabas esperando hace tiempo.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)