Lo que dicen los astros hoy viernes 29 de mayo: guía astrológica de amor y bienestar

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Recuperarás fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan. Tendrás cambios importantes que requerirán toda tu atención. Amor: Tu pareja te dará confianza y energía. La consigna es apostar al milagro de compartir y resolver pronto las diferencias. Riqueza: Las cuestiones de dinero te provocan cierta ansiedad. Harás bien en consultar a expertos y pedir un préstamo. Bienestar: Le prestas demasiada atención a lo que la gente espera de ti, cuando debieras concentrarte en lo que sientes y en lo que eres capaz de hacer.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Deberás esmerarte a la hora de decir una verdad dolorosa, hazlo con dulzura. Tendrás ganas de hacer cambios, pero habrá limitaciones. Amor: Nostalgia por amores del pasado. También puede haber un reencuentro con una relación anterior. Idealizaciones románticas. Riqueza: Hoy cuentas con todo lo necesario para tener éxito, depende de tus propias fuerzas y capacidades y no de la ayuda exterior. Bienestar: Si decides adoptar una actitud positiva, cualquiera que esta sea, superarás todos los obstáculos y las influencias negativas que te acechen. Sonríe.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Nadie puede vencerte hoy. Tu único enemigo es el tiempo y tienes que apurarte para alcanzar el plazo establecido. Amor: Posibilidades románticas y sensuales en viajes, cursos, ámbitos universitarios o culturales, o con personas extranjeras. Aventuras. Riqueza: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te llevará a asumir responsabilidades. Bienestar: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas. Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos. Riqueza: Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres. Bienestar: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Entre algunos de tus familiares se darán malos entendidos, quizás por celos o por algún descuido al hablar. Amor: Son días más que propicios para estrenar un nuevo amor. Solo bastará con tener ganas de salir y conocer nuevas personas. Riqueza: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo. Bienestar: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa los pensamientos y creencias que te limitan y no tengas miedo a actuar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Puede que te ataquen y te tengas que defender frente a conocidos. No temas, tienes la razón, y al final la verdad saldrá a flote. Amor: El amor se renueva de la mano de una mayor carga erótica. Las sorpresas y la originalidad encienden la llama de relaciones antiguas. Riqueza: Tus proyectos tendrán un giro importante, pero para tu bien. Quien se beneficia serás tú, así que no tengas miedo. Bienestar: Ama lo que haces en tu trabajo o en tu casa y te sentirás libre. Deja de ver solo en lado negativo y pesimista de las cosas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No puedes permitirte continuar con este comportamiento por más tiempo. Es imperativo que des un rotundo cambio. Amor: Aprovecha la jornada para llegar a un acuerdo con tu pareja sobre ese tema conflictivo. Día espléndido para el diálogo. Riqueza: Será vital para ti mantener la mente fría cuando debas enfrentarte a ciertas pruebas en lo laboral durante la jornada de hoy. Bienestar: Procura ser cuidadoso a la hora de elegir a las personas con las que desahogarás tus secretos. Siempre toma todas las precauciones necesarias.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Las relaciones familiares representan un reto y sentirás amenazada tu estabilidad emocional, ve más allá de lo superficial. Amor: El espíritu romántico está a la orden del día. Toma las cosas con calma aunque te sientas muy animado. Riqueza: Dar un salto a trabajos mejor remunerados es una opción que se destaca en ti. Maneja las posibilidades con el mayor criterio. Bienestar: Cuando los demás hagan sus propios arreglos y esperen que tú hagas lo propio, no debes aceptar. Así que mejor actúa por tu cuenta.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte. Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante. Riqueza: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción. Bienestar: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Ponte el objetivo de ser más humilde y todo te irá mejor. Las relaciones se basan en el amor, no en cosas tan superficiales. Amor: Atraviesas un período de emociones intensas, donde habrá magníficas oportunidades para encontrar a esa persona especial. Riqueza: Es momento de saber reivindicar activamente lo que te corresponde laboralmente. Hazlo de forma natural y sin irritarte. Bienestar: Las verduras y frutas te darán la vitalidad que necesitas para sobrellevar los arduos días de trabajo intenso que te esperan.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te levantarás de buen humor y te saldrá todo bien. Hoy es tu día de suerte así que aprovecha porque no se repetirá por un largo tiempo. Amor: Tu pareja va a notar tu irritabilidad mucho más directamente que nadie. No te sorprendas si abundan entre ustedes discusiones. Riqueza: Dolores de cabeza te harán tomar remedios que ya conocías. Los nervios de estos días pueden ser la causa de esas molestias. Bienestar: En este momento cuida tu alimentación para mantener un sistema nervioso equilibrado. El ejercicio te resultará imprescindible.