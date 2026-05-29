Video | Explotó el cohete «New Glenn» de Blue Origin tras un despegue fallido en Estados Unidos: la empresa explicó el motivo

El cohete New Glenn de la empresa aeroespacial Blue Origin explotó durante una prueba de encendido realizada en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, Estados Unidos.

El incidente ocurrió durante la noche del jueves 28 de mayo y provocó una enorme bola de fuego visible desde distintos puntos de la costa. En un mensaje publicado en sus medios oficiales, la empresa afirmó que la explosión solo provocó pérdidas materiales.

El hecho se produjo mientras el vehículo realizaba un ensayo previo al despegue, conocido como “Hot fire”, una prueba en la que se encienden los motores con el cohete aún sujeto a la plataforma. Desde la empresa indicaron que se registró una “anomalía” técnica, aunque todavía no se conocen las causas exactas de la explosión.

Tras el estallido, Blue Origin aseguró que todo el personal fue localizado y que no se reportaron heridos ni víctimas fatales. Además las autoridades locales señalaron que no existían riesgos para la población por gases tóxicos u otras consecuencias derivadas del accidente.

Las imágenes del incidente rápidamente se viralizaron en redes sociales. Vecinos de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach compartieron videos y fotografías donde se observó una intensa llamarada naranja y una columna de humo elevándose desde el Complejo de Lanzamiento 36. Algunos residentes afirmaron haber sentido vibraciones en sus viviendas debido a la potencia de la explosión.

Explotó el cohete «New Glenn» de Blue Origin: cuál era el propósito del viaje

La unidad era el New Glenn, un cohete de grandes dimensiones que permanecía en tierra desde abril luego de dejar un satélite fuera de órbita debido a una falla de motor. Este episodio marcó apenas el tercer vuelo de este modelo, que Blue Origin proyectaba utilizar en futuras misiones lunares para la NASA.

El vehículo medía cerca de 98 metros de altura y fue diseñado para transportar satélites, cargas comerciales y futuras misiones vinculadas a la exploración lunar de la NASA.

La onda expansiva destruyó por completo la plataforma (Foto: gentileza)

La compañía informó que la explosión no tuvo un origen por falla humana, sino que fue derivado de alguna causa no registrada: “Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy” detalló Blue Origin.

El episodio representó un nuevo revés para Blue Origin, ya que el New Glenn permanecía bajo revisión desde abril luego de que una misión previa dejara un satélite fuera de la órbita prevista por una falla técnica. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ya había intervenido entonces para investigar lo sucedido.

Explotó el cohete «New Glenn» de Blue Origin: cuáles son las repercusiones por el accidente

Según trascendió, el cohete se preparaba para una nueva misión programada para el 4 de junio, en la que iba a transportar 48 satélites del servicio de internet Amazon Leo, proyecto impulsado por la empresa de Bezos para competir con Starlink, el sistema satelital de Elon Musk. Los satélites aún no habían sido colocados dentro de la nave al momento de la prueba.

Con la pérdida de la plataforma, todos los demás ensayos y viajes al espacio exterior se verán demorados, ya que era el único punto de despegue disponible de la empesa.

El incidente también generó preocupación en la NASA, ya que Blue Origin participa en distintos proyectos vinculados al programa Artemis, orientado al regreso de astronautas a la Luna. Desde la agencia espacial estadounidense señalaron que colaborarán con la investigación para evaluar las consecuencias del accidente y determinar el impacto que podría tener en futuras misiones.

Con información de Infobae