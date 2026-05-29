PAE busca sumar el primer proyecto de petróleo convencional al RIGI con una inversión de US$680 millones

Pan American Energy (PAE) confirmó que presentará formalmente su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un nuevo proyecto petrolero en Cerro Dragón, provincia de Chubut, con una inversión estimada en US$680 millones. Se trata de la primera iniciativa vinculada al petróleo convencional que buscará incorporarse al esquema de promoción impulsado por el Gobierno nacional, hasta ahora dominado por proyectos asociados al desarrollo no convencional de Vaca Muerta.

La propuesta apunta a revitalizar uno de los yacimientos históricos más importantes del país mediante un programa de recuperación terciaria, una técnica diseñada para aumentar la extracción de crudo en áreas maduras que atraviesan un proceso natural de declino productivo.

El anuncio se realizó en el Palacio de Hacienda y contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador chubutense Ignacio Torres; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni.

También participaron representantes sindicales de la cuenca del Golfo San Jorge, una región cuya actividad petrolera enfrenta desde hace años el desafío de sostener niveles de producción y empleo frente al crecimiento del shale oil neuquino.

El proyecto contempla la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros, además de la adecuación de aproximadamente 220 pozos inyectores y unos 650 pozos productores. La tecnología de recuperación terciaria que aplicará la empresa utiliza polímeros mezclados con agua de inyección para aumentar la viscosidad del fluido y mejorar el desplazamiento del petróleo que permanece atrapado en la roca, permitiendo así recuperar reservas que hasta ahora no podían explotarse de manera rentable.

Según las estimaciones difundidas por la compañía, el desarrollo permitirá sumar una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles durante toda la vida útil del proyecto. En su punto máximo de operación, el aporte adicional alcanzaría más de 11.300 barriles diarios por encima de los niveles inicialmente previstos.

La iniciativa busca extender la vida útil de Cerro Dragón, considerado desde hace décadas uno de los pilares de la producción hidrocarburífera de Chubut y de toda la cuenca del Golfo San Jorge. En la provincia existe preocupación por la pérdida de competitividad de las áreas convencionales frente al fuerte flujo de inversiones que en los últimos años se concentró en Vaca Muerta, donde el desarrollo del shale transformó el mapa energético argentino.

En ese contexto, el proyecto de PAE aparece como una estrategia para sostener la actividad económica regional mediante la incorporación de nuevas tecnologías que permitan mantener la producción, preservar puestos de trabajo y habilitar sectores que anteriormente no resultaban viables desde el punto de vista económico.

Además del impacto operativo, en el sector destacan que el incremento de producción podría traducirse en mayores ingresos para Chubut a través del cobro de regalías petroleras, un punto clave para las finanzas provinciales en medio de un escenario de caída gradual de la producción convencional.

El ministro de economía, Luis Caputo, anunció la reunión y celebró la coparticipación entre los sectores. «Seguimos trabajando junto al sector privado y los gobernadores para impulsar proyectos de inversiones que generarán nuevos puestos de trabajo y seguirán mejorando la matriz energética de la Argentina», sostuvo.

Recibimos junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, al Gobernador de Chubut @NachoTorresCh y al CEO de @PAEArgentina, Marcos Bulgheroni, quienes nos presentararán un nuevo RIGI para el área de Cerro Dragón.



Este proyecto tendrá una inversión de… pic.twitter.com/x7ouXyjAza — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 28, 2026

Durante la presentación, el gobernador Ignacio Torres aseguró que la inversión representa “una señal concreta de confianza en el potencial productivo de Chubut” y remarcó que el plan permitirá modernizar la producción y sostener miles de empleos directos e indirectos vinculados a la actividad petrolera.