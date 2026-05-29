Los planes de Javier Milei para acelerar la gestión antes de que inicie la campaña para las elecciones 2027

El Gobierno de Javier Milei definió un plan para intentar motorizar la gestión en la previa al inicio del Mundial 2026. El objetivo es llegar a la campaña electoral para las elecciones 2027 sin tener proyectos y otros asuntos pendientes.

La estrategia del Gobierno: agenda legislativa y de gestión

El plan del Gobierno tiene dos aristas: la primera implica aceitar la agenda legislativa, esto supone el envío de proyectos al Congreso, y la segunda, acelerar los tiempos de gestión en cada cartera.

Desde la irrupción de la polémica que surgió con la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial que viajó a Estados Unidos, los días en la administración libertaria se complejizaron. A esta situación se le sumó el impacto de la interna y la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Todos estos factores alteraron la dinámica diario y dificultaron los planes. Por esta razón, la mesa política se centró en la búsqueda de votos necesarios para concretar los deseos del mandatario y sancionar las leyes diseñadas.

En la estrategia trabajan el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que estará a cargo de la articulación entre la Casa Rosada y las dos cámaras; y el tandem federal compuesto por el ministro del Interior, Diego Santilli y el armador nacional, Eduardo «Lule» Menem.

Hay una serie de proyectos que esperan a ser enviados, entre ellos figuran la Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la creación de empresas gestionadas por Inteligencia Artificial, y la idea de enviar una nueva normativa para introducir cambios en Inocencia Fiscal.

Por otra parte, lo que refiere a la gestión está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó sus intenciones de retomar reuniones de trabajo quincenales con los titulares de las nueve carteras para acelerar los tiempos.

En la cúpula libertaria sostienen que podrían acortarse los tiempos para la resolución de los problemas que arrastra cada cartera. En tanto desde la Jefatura de Gabinete, precisaron: «Los encuentros van a ser para realizar un seguimiento de gestión en profundidad. Manuel (Adorni) cree que se puede mejorar la velocidad de resolución de los problemas».

Para ello, Adorni habilitará una instancia cada 15 días en la que junto a su equipo, buscarán discutir en detalle los desafíos y fijar objetivos a largo plazo.

En este sentido, semana por medio se reunirá con Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y sus equipos.

Con información de Noticias Argentinas