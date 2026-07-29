Los 5 signos del zodíaco que tendrán más suerte esta semana, según la astrología

La última semana de julio llega con movimientos importantes en el cielo astral. La influencia de la Luna Llena, sumada al tránsito de varios planetas que impulsan los cambios y las definiciones, marcará días ideales para tomar decisiones, cerrar etapas y abrir nuevas puertas.

Según la astrología, hay cinco signos que contarán con una cuota extra de fortuna y podrán aprovechar mejor las oportunidades que aparezcan en distintos aspectos de su vida.

Los signos afortunados

Leo

El Sol potencia toda la energía leonina y convierte esta semana en una de las mejores del mes. Habrá posibilidades de destacarse en el trabajo, recibir reconocimiento o concretar un proyecto que venía demorándose.

En el amor también será un período favorable para fortalecer vínculos o conocer personas interesantes.

Sagitario

La buena fortuna acompaña especialmente a Sagitario en temas relacionados con viajes, estudios y crecimiento profesional. La intuición estará muy afinada y ayudará a tomar decisiones acertadas.

También pueden aparecer propuestas inesperadas que abrirán nuevas oportunidades económicas.

Libra

Después de varias semanas de incertidumbre, Libra empieza a recuperar el equilibrio. La energía favorece los acuerdos, las reconciliaciones y los comienzos.

Es un excelente momento para entrevistas laborales, negociaciones o para iniciar proyectos personales.

Tauro

La estabilidad económica empieza a fortalecerse. Los esfuerzos realizados durante los últimos meses comenzarán a mostrar resultados concretos.

También será una semana ideal para ordenar las finanzas, realizar compras importantes o planificar inversiones.

Piscis

La sensibilidad de Piscis se transformará en una gran aliada. Su intuición permitirá detectar oportunidades que otros pasarán por alto.

En el plano afectivo habrá momentos de mucha conexión emocional y posibilidades de resolver situaciones pendientes.

El consejo de los astros para esta semana

Aunque estos cinco signos parten con una energía especialmente favorable, la astrología recuerda que las oportunidades también dependen de la actitud de cada persona. Mantener una mente abierta, animarse a salir de la rutina y confiar en la intuición serán claves para aprovechar al máximo las buenas energías de los próximos días.