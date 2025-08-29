El Feng Shui propone distintos rituales para armonizar la energía de los espacios y atraer aquello que deseamos. Uno de los elementos más utilizados y cotidianos es la sal, conocida por sus propiedades para absorber energías negativas y abrir paso a la prosperidad. Te contamos este ritual sencillo para atraer abundancia este septiembre 2025, según esta filosofía milenaria.

El ritual del frasco con sal para atraer abundancia este septiembre 2025, según el Feng Shui

Existen rituales sencillos y efectivos que propone el Feng Shui para quienes buscan activar la abundancia de septiembre 2025. Consiste en algo tan simple como colocar un frasco con sal en puntos estratégicos de la casa. Esta práctica, además de ser económica, es fácil de aplicar y puede dar una sensación de renovación inmediata en el hogar.

La clave está en no dejar la sal en cualquier lugar, sino ubicarla en lugares específicos que potencien su poder de limpieza y atracción de buenas vibras. De esta manera, el hogar se convierte en un espacio más equilibrado, preparado para recibir oportunidades y prosperidad.

Cómo hacer el ritual del frasco con sal

Elegí el frasco adecuado: lo ideal es que sea de vidrio transparente y de tamaño mediano.

y de tamaño mediano. Llenalo con sal gruesa : colocá la sal hasta cubrir tres cuartas partes del frasco.

: colocá la sal hasta cubrir tres cuartas partes del frasco. Ubicación clave: ponelo en la entrada de la casa o cerca de la puerta principal para bloquear energías negativas .

. Otra opción poderosa: también podés dejarlo en la cocina, un espacio vinculado a la prosperidad y el alimento.

Renovación: cambiá la sal cada 15 días o cuando notes que se humedeció demasiado.

cada 15 días o cuando notes que se humedeció demasiado. Acompañalo con intención: mientras colocás el frasco, visualizá la abundancia y la prosperidad entrando a tu hogar.

Feng Shui: El ritual con sal para atraer dinero y prosperidad

Como ya fue mencionado, los rituales son acciones que se realizan de manera ordenada y que tienen una intención determinada. Por eso, es importante que al realizar cualquiera de estas prácticas, intenciones todo aquello positivo que querés en tu vida. Te compartimos este sencillo ritual: