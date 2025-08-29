Las predicciones de Mhoni Vidente para el último fin de semana de agosto 2025

Mhoni Vidente difundió sus predicciones para el último fin de semana de agosto 2025. En concreto, la reconocida astróloga detalló cómo le irá a los distintos signos del zodíaco entre el viernes 29 y el domingo 31. Los detalles en esta nota.

Predicciones de Mhoni Vidente para el último fin de semana de agosto 2025

Aries

Este fin de semana será ideal para tomar decisiones laborales que abrirán nuevas oportunidades. En el amor, la comunicación con tu pareja será clave para superar tensiones.

Tauro

La recomendación es cuidar los gastos y no precipitarse en asuntos financieros. En lo familiar, se avecinan momentos de unión y buenas noticias.

Géminis

La energía de los próximos días te permitirá avanzar en proyectos laborales. En el amor, será momento de reconciliación y entendimiento.

Cáncer

El fin de semana servirá para recargar energías y buscar paz emocional. Una charla honesta traerá claridad en tu vida amorosa.

Leo

Es tiempo de destacar y recibir reconocimientos en lo laboral. En el amor, habrá intensidad y pasión con tu pareja.

Virgo

Tu capacidad de organización te ayudará a resolver asuntos pendientes. En lo sentimental, será momento de tomar decisiones que te darán tranquilidad.

Libra

El equilibrio será la constante de este fin de semana. Llega un dinero extra que aliviará tus finanzas. En el amor, se abren caminos de mayor estabilidad.

Escorpio

Se avecinan transformaciones positivas en el ámbito laboral y sentimental. Será un fin de semana de intensidad y posibles reconciliaciones.

Sagitario

Tu salud debe ser prioridad: descansa y cuida tu alimentación. En el amor, la energía se encamina hacia nuevos comienzos o mayor conexión en tu relación.

Capricornio

Un cambio positivo llega al trabajo, aunque deberás ser paciente con los resultados. En el amor, la calma y la estabilidad serán tu fortaleza.

Acuario

Este fin de semana será ideal para reflexionar y planear nuevos proyectos. En el amor, se avecinan sorpresas que transformarán tu forma de ver una relación.

Piscis

Será un momento para confiar en tu intuición y dar pasos firmes hacia el futuro. En el amor, la conexión espiritual con tu pareja se fortalece.

Con información de Ámbito