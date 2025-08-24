Predicciones de Ludovica Squirru: claves para la última semana de agosto 2025

El Horóscopo Chino te trae las claves para arrancar la última semana de agosto 2025 con la mejor energía. Ludovica Squirru, la astróloga argentina más reconocida, comparte sus predicciones diarias. Descubrí a continuación qué te depara el destino este domingo 24 de agosto 2025 y preparate para lo que resta del mes.

Horóscopo Chino: La predicción clave de Ludovica Squirru para el inicio de la última semana de agosto 2025

A través de redes sociales, Ludovica Squirru hizo su predicción diaria del Horóscopo Chino, que permite aspectar cómo será el inicio de la última semana de agosto 2025, dando cierre al mes del Mono según la astrología oriental.

En sus historias de Instagram, Ludovica Squirru compartió que esta jornada es buena para «cavar y hacer servicio social», un un día en el que se destacan los Búfalos según las predicciones del Horóscopo Chino.

Por su parte, Ludovica Squirru advirtió que en la jornada de hoy deben evitarse «los casamientos, las mudanzas, inaugurar y hacer negocios«.

De esta manera, la reconocida astróloga argentina dejó sus recomendaciones para iniciar la última semana de agosto 2025, que dará paso a septiembre y la floración interna propia saldrá a la luz.