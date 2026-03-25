Ludovica Squirru: horóscopo chino del miércoles 25, energía Tierra Yang y el signo Perro
La astróloga Ludovica Squirru revela cómo influye la energía Tierra Yang este miércoles 25, con el Perro como signo protagonista y claves para decisiones, negocios y vínculos.
El horóscopo chino de Ludovica Squirru para este miércoles 25 llega con una energía marcada por la Tierra Yang, una combinación que impulsa la acción concreta, la toma de decisiones firmes y el compromiso a largo plazo. En este contexto, el Perro se posiciona como el signo del día, trayendo lealtad, honestidad y claridad en los vínculos.
Según esta lectura, se trata de una jornada ideal para avanzar en temas importantes, aunque también con advertencias clave para evitar errores que pueden tener consecuencias.
Energía del día: Tierra Yang y decisiones concretas
La energía Tierra Yang invita a poner los pies sobre la tierra y actuar con determinación. Es un momento propicio para ordenar, resolver pendientes y avanzar en proyectos que requieren compromiso.
Este tipo de energía favorece especialmente todo lo relacionado con lo material, los acuerdos y las bases sólidas. Por eso, muchas decisiones que se tomen hoy pueden tener impacto a largo plazo.
Signo del día: Perro, lealtad y claridad emocional
El Perro es el gran protagonista de este miércoles 25. Este signo se caracteriza por su sentido de justicia, su lealtad y su fuerte conexión emocional con los demás.
La influencia del Perro potencia los vínculos sinceros, la necesidad de decir la verdad y de actuar con coherencia. También puede generar cierta sensibilidad, por lo que es clave evitar discusiones innecesarias.
Choque energético: Dragón en tensión
En esta jornada aparece un choque con el Dragón, lo que puede generar tensiones, especialmente en temas de ego, poder o decisiones impulsivas.
La recomendación es evitar confrontaciones directas o querer imponer una postura, ya que esto podría escalar en conflictos innecesarios.
Afinidades: signos en armonía hoy
Los signos que mejor vibran con la energía del día son:
- Tigre
- Conejo
- Serpiente
- Caballo
- Mono
- Gallo
- Perro
Estas afinidades marcan un buen momento para encuentros, acuerdos y trabajos en equipo.
Consejo de Ludovica Squirru: día ideal para compromisos
El mensaje clave para este miércoles 25 es claro: es un buen momento para avanzar, pero con inteligencia.
Se recomienda especialmente:
- Comprometerse en proyectos o relaciones
- Hacer negocios o cerrar acuerdos
- Firmar contratos importantes
- Realizar cambios en el hogar, como mover muebles o renovar espacios
- Actividades como cavar o trabajar la tierra
Sin embargo, hay advertencias importantes:
- Evitar casamientos
- No instalar gas o electricidad
- Postergar decisiones impulsivas
Clave del día: avanzar, pero con conciencia
La jornada propone equilibrio entre acción y prudencia. La energía empuja a avanzar, pero también exige responsabilidad y mirada a futuro.
Siguiendo las recomendaciones del horóscopo chino de Ludovica Squirru, este miércoles 25 puede convertirse en un día clave para tomar decisiones que marquen un antes y un después.
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