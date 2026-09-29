Eclipse solar anular 2027: Río Negro será uno de los lugares privilegiados para ver el “anillo de fuego”

La Patagonia volverá a convertirse en escenario de un impactante fenómeno astronómico. El 6 de febrero de 2027 habrá un eclipse solar anular que podrá observarse desde distintos puntos de Río Negro y Chubut: a qué hora será y cuáles serán los mejores lugares para verlo.

La Patagonia se prepara para volver a mirar al cielo. El sábado 6 de febrero de 2027, la Luna pasará frente al Sol y dará lugar a un eclipse solar anular, un fenómeno que desde determinados lugares permite observar el característico “anillo de fuego”.

La fecha y la trayectoria están confirmadas por NASA, que incluye al eclipse del 6 de febrero entre los principales eventos astronómicos de 2027. La fase anular podrá observarse desde sectores de Chile y Argentina, mientras que una extensión mucho mayor de Sudamérica podrá contemplarlo de manera parcial.

Para Río Negro, el acontecimiento tendrá un atractivo especial: una parte de la provincia estará dentro de la franja de anularidad. Sin embargo, no se verá de la misma manera desde todas las localidades rionegrinas.

Eclipse solar 2027: a qué hora se verá en Río Negro

Uno de los lugares privilegiados será Viedma. Allí, el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 10:34, alcanzará su máximo a las 12:13 y finalizará alrededor de las 13:55.

En la capital rionegrina, la fase anular durará aproximadamente 7 minutos y 9 segundos. En el momento de mayor cobertura, alrededor del 85,93% de la superficie aparente del Sol estará ocultada por la Luna.

Esto último puede generar cierta confusión: que la cobertura sea cercana al 86% no significa que el eclipse sea parcial en Viedma. La ciudad se encuentra dentro de la franja de anularidad y podrá observar el anillo solar alrededor de la Luna.

En cambio, en otros puntos de Río Negro el fenómeno será parcial. En Bariloche, por ejemplo, la cobertura máxima rondará el 84,92%, con el máximo aproximadamente a las 11:57.

También habrá diferencias en el Alto Valle. En General Roca, el eclipse será parcial: comenzará cerca de las 10:28, alcanzará su máximo a las 12:06 y terminará alrededor de las 13:49.

Esquel también podrá ver el “anillo de fuego”

La franja privilegiada atravesará además sectores de Chubut.

En Esquel, el eclipse comenzará aproximadamente a las 10:23, llegará a su máximo a las 11:56 y finalizará a las 13:36. Allí la fase anular podrá observarse durante alrededor de 7 minutos y 31 segundos, con una cobertura máxima cercana al 85,70%.

La información disponible para Argentina muestra además que la anularidad podrá observarse desde localidades como Viedma, Esquel, Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata, aunque con horarios y duraciones diferentes.

En Mar del Plata, por ejemplo, el máximo llegará alrededor de las 12:28, con una cobertura cercana al 86,06% y unos 7 minutos y 36 segundos de anularidad.

Qué es un eclipse solar anular y por qué se forma el “anillo de fuego”

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol.

Pero en un eclipse anular existe una particularidad: la Luna se encuentra suficientemente lejos de la Tierra como para que su tamaño aparente sea ligeramente menor que el del Sol.

Por ese motivo no llega a cubrir completamente el disco solar. Durante el momento máximo queda visible un borde brillante alrededor de la Luna que recibe popularmente el nombre de “anillo de fuego”.

La franja desde donde puede observarse ese efecto es relativamente estrecha. Fuera de ella, el mismo acontecimiento se observa como un eclipse parcial.

Eclipse solar 2027: cómo observarlo de manera segura

Aunque durante el máximo gran parte del Sol quede cubierta, nunca se debe mirar directamente el eclipse sin protección adecuada.

Y hay una diferencia fundamental respecto de un eclipse total: durante un eclipse anular nunca existe un momento en el que sea seguro quitarse la protección ocular, porque una parte del Sol permanece visible durante todo el fenómeno.

Se deben utilizar anteojos especiales para eclipses o visores solares certificados. Los anteojos de sol comunes, incluso los muy oscuros, no son suficientes para mirar directamente al Sol. NASA también recomienda utilizar filtros solares adecuados delante de cámaras, telescopios o binoculares.

Así, el 6 de febrero de 2027 tendrá a la Patagonia y especialmente a una franja de Río Negro entre los escenarios privilegiados de un fenómeno que durará varias horas en sus diferentes etapas, aunque el esperado “anillo de fuego” sólo permanecerá visible durante unos pocos minutos.