Telekino: pozo mayor vacante, tras el sorteo 2443 del domingo 30 de agosto 2026

El Telekino concretó su sorteo número 2443, en la jornada del domingo 30 de agosto 2026. Administrado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, el tradicional juego poceado no registró cartones con los 15 aciertos necesarios para llevarse la recompensa principal, por lo que el pozo quedó desierto.

No obstante, las extracciones oficiales de Telekino beneficiaron a decenas de apostadores con premios secundarios en dinero en efectivo, en distintos puntos del país.

Resultados del Telekino: números sorteados en la edición del domingo 30 de agosto 2026

De acuerdo con el extracto oficial publicado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, las 15 bolillas extraídas durante la jugada dominical conformaron la siguiente combinación:

Números de la suerte (sorteo 2443) : 03 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

: 03 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 15 aciertos : pozo mayor vacante (incluía un pozo estimado de $300 millones, una camioneta 0 km y un cuatriciclo).

: pozo mayor vacante (incluía un pozo estimado de $300 millones, una camioneta 0 km y un cuatriciclo). 14 aciertos: 23 ganadores, con un premio individual de $590.233.

El pozo mayor acumulado se trasladará a la próxima edición, al no haberse presentado boletas con la totalidad de las coincidencias requeridas.

Cómo jugar al Telekino y verificar extractos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Para participar en el Telekino, los apostadores deben comprar el cartón preimpreso en las agencias o subagencias oficiales de quiniela habilitadas.

Cada tarjeta incluye 15 cifras aleatorias, dentro de un rango del 1 al 25, con las que se compite en el sorteo general y en la modalidad complementaria Rekino.

Las transmisiones del certamen, organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, se realizan los domingos y pueden seguirse en directo por televisión abierta y a través del canal oficial de YouTube de Telekino.

Los cupones también pueden validarse en las terminales oficiales de lotería.