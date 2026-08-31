Indagarán este lunes a Callejero Fino: las dudas de su abogado y el mensaje de su novia tras la detención del cantante

El cantante de música RKT Simón Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, fue detenido el domingo por la mañana por conducir un vehículo sin la patente correspondiente en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. Además, efectivos policiales le encontraron un arma de guerra con la numeración limada.

El abogado Ignacio Barrios se constituyó como defensor del artista y reveló una de sus preocupaciones.

Las dudas del abogado de Callejero Fino

Barrios expresó ciertas dudas sobre a los antecedentes de Alvarenga. . Cuando tenía 20 años, el cantante fue condenado por un robo. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario. “La camioneta es de él. La falta de patente, en todo caso, es una infracción. El tema aquí es el arma. Ya cumplió una condena. Hay que ver cómo influye esta condena previa para que el fiscal analice si pide la detención o no”, dijo en diálogo con Infobae.

El cantante sería indagado por tenencia ilegal de arma de guerra.

Qué se sabe sobre la detención de Callejero Fino

De acuerdo con la información que trascendió, Callejero Fino y su acompañante, identificado como Steven Joel Ricca, circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente, cuando fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27.

Según mencionaron algunos medios, iban camino al cumpleaños del cantante y novio de María Becerra, J. Rei, que se celebraba en una quinta en aquella zona.

La falta de patente en el vehículo llevó a que los efectivos policiales lo inspeccionaran. Durante la requisa, encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida

El abogado del cantante declaró a la prensa que el vehículo circulaba sin patente porque Callejero Fino «estaba grabando un videoclip» y se la quitó para evitar que se viera el número en el mismo.

El artista está a la espera de prestar su declaración en la Justicia en el establecimiento donde está detenido y recibió la visita de su círculo íntimo. La pena por portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses.

El mensaje de Jessica Belén, la novia de Callejero Fino: «Está bien»

La joven, que está en pareja con el cantante desde hace años, publicó un mensaje en sus redes sociales haciendo referencia al estado de salud de Callejero Fino. «Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien, su familia también. Sepan entender si no llego a responder a todos; son muchos msj», informó.

Asimismo, se limitó a compartir información sobre la complicada situación legal que atraviesa el artista, quien podría quedar privado de su libertad tras ser encontrado con un arma de guerra con la numeración limada:

«Ahora sí me voy a descansar, no doy más, mañana será otro día», cerró la prometida del artista.

Por otra parte, la discográfica emitió un comunicado sobre lo sucedido, aunque también evitó hacer comentarios sobre la investigación judicial. A su vez, dijeron ser quienes compartirán la información verídica sobre el caso.

«Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes. Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial«, comunicaron.

Con Noticias Argentinas