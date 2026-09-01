Mhoni Vidente reveló la alineación de septiembre 2026: cuáles son los días mágicos para cada signo

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para el noveno mes del año y detalló el calendario exacto de las jornadas bendecidas para los 12 signos del zodiaco.

De acuerdo con la especialista, se trata de ventanas de oportunidad donde el universo juega a favor: días ideales para materializar sueños, destrabar trámites pendientes, cerrar acuerdos de dinero o tomar decisiones sentimentales de peso sin encontrar resistencia.

Calendario de la suerte: los días mágicos de septiembre signo por signo

Anotar estas fechas en la agenda resulta estratégico para planificar reuniones, firmar papeles o encarar proyectos personales con el viento de cola:

Aries: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 24 y 30.

1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 24 y 30. Tauro: 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 27 y 30.

2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 27 y 30. Géminis: 1, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 20 y 29.

1, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 20 y 29. Cáncer: 1, 2, 4, 7, 9, 12, 15, 19, 21, 27 y 30.

1, 2, 4, 7, 9, 12, 15, 19, 21, 27 y 30. Leo: 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 22 y 30.

1, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 22 y 30. Virgo: 1, 3, 8, 12, 14, 17, 21, 25 y 30.

1, 3, 8, 12, 14, 17, 21, 25 y 30. Libra: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 22, 25 y 30.

1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 22, 25 y 30. Escorpio: 1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 25 y 29.

1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 25 y 29. Sagitario: 1, 7, 10, 14, 15, 18, 21, 22, 25 y 30.

1, 7, 10, 14, 15, 18, 21, 22, 25 y 30. Capricornio: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 23 y 30.

1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 23 y 30. Acuario: 1, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 25 y 30.

1, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 25 y 30. Piscis: 1, 4, 5, 8, 11, 14, 20, 21, 25 y 30.

Cómo aprovechar la energía a favor durante septiembre

La clave del mes estará en no forzar los tiempos. Durante estas fechas marcadas, las barreras habituales ceden y los problemas tienden a resolverse con mayor fluidez.

Mhoni Vidente recomienda utilizar estos días específicos para encarar entrevistas laborales, iniciar viajes o realizar limpiezas energéticas en el hogar para blindarse de las malas vibras.