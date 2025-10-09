Portal 10/10: qué si y qué no hacer en este importante periodo de cambios
Este portal se considera uno de los más potentes del año, ya que combina la fuerza del número 10, con la vibración del mes de octubre, asociado al equilibrio y la concreción.
Cada año, el portal energético 10/10 marca una fecha poderosa en el calendario espiritual. Este 10 de octubre, la energía del universo se alinea para abrir un canal de transformación, cierre de ciclos y manifestación de nuevos comienzos.
Según astrólogos y guías energéticos, este portal se considera uno de los más potentes del año, ya que combina la fuerza del número 10 —que representa renacimiento, liderazgo y expansión— con la vibración del mes de octubre, asociado al equilibrio y la concreción.
¿Qué significa el portal 10/10?
El número 10, en la numerología, simboliza el fin de una etapa y el inicio de otra. Repetido en esta fecha (10/10), potencia su energía de renovación y apertura espiritual.
Durante estos días, el universo invita a soltar lo viejo, limpiar energías estancadas y abrir el corazón a lo nuevo.
Es un momento ideal para manifestar deseos, sanar vínculos y alinear la mente con la intención del alma.
Qué hacer durante el portal 10/10
- Meditar o escribir intenciones: dedicá un momento para reflexionar sobre lo que querés atraer. Escribí en un papel tres deseos concretos y agradecé como si ya se hubieran cumplido.
- Encender una vela blanca o dorada: el fuego simboliza la transformación. Hacerlo el 10 de octubre ayuda a liberar bloqueos energéticos y abrir el camino hacia nuevas oportunidades.
- Limpiar el hogar: eliminá objetos rotos, papeles viejos o ropa que ya no uses. Esto favorece el ingreso de energía fresca y abundante.
- Ritual de abundancia con laurel o canela: encendé una hoja de laurel o soplá canela hacia la puerta principal, visualizando prosperidad y equilibrio.
- Afirmaciones de poder: repetí frases como “Estoy listo para recibir lo nuevo” o “La energía del universo fluye a mi favor”.
Qué no hacer durante el portal 10/10
- Evitar discusiones o decisiones impulsivas: las emociones pueden estar más intensas. Es un momento de introspección, no de confrontación.
- No cargar con lo que ya no te pertenece: este es un portal de desapego. Soltar personas, hábitos o pensamientos limitantes es clave para avanzar.
- No descuidar el descanso: el cuerpo también procesa estos movimientos energéticos. Dormir bien y alimentarse liviano ayuda a sostener el equilibrio interno.
El portal 10/10 es una oportunidad única para alinearse con la energía del cambio, dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo y dar la bienvenida a nuevas etapas con claridad y gratitud.
Quienes se conecten con su vibración podrán experimentar una sensación de renovación profunda, expansión espiritual y apertura emocional.
Comentarios