Portal 10/10: qué si y qué no hacer en este importante periodo de cambios   

Cada año, el portal energético 10/10 marca una fecha poderosa en el calendario espiritual. Este 10 de octubre, la energía del universo se alinea para abrir un canal de transformación, cierre de ciclos y manifestación de nuevos comienzos.

Según astrólogos y guías energéticos, este portal se considera uno de los más potentes del año, ya que combina la fuerza del número 10 —que representa renacimiento, liderazgo y expansión— con la vibración del mes de octubre, asociado al equilibrio y la concreción.

¿Qué significa el portal 10/10?

El número 10, en la numerología, simboliza el fin de una etapa y el inicio de otra. Repetido en esta fecha (10/10), potencia su energía de renovación y apertura espiritual.

Durante estos días, el universo invita a soltar lo viejo, limpiar energías estancadas y abrir el corazón a lo nuevo.

Es un momento ideal para manifestar deseos, sanar vínculos y alinear la mente con la intención del alma.

Qué hacer durante el portal 10/10

Meditar o escribir intenciones: dedicá un momento para reflexionar sobre lo que querés atraer. Escribí en un papel tres deseos concretos y agradecé como si ya se hubieran cumplido.

Encender una vela blanca o dorada: el fuego simboliza la transformación. Hacerlo el 10 de octubre ayuda a liberar bloqueos energéticos y abrir el camino hacia nuevas oportunidades.

Limpiar el hogar: eliminá objetos rotos, papeles viejos o ropa que ya no uses. Esto favorece el ingreso de energía fresca y abundante.

Ritual de abundancia con laurel o canela: encendé una hoja de laurel o soplá canela hacia la puerta principal, visualizando prosperidad y equilibrio.

Afirmaciones de poder: repetí frases como “Estoy listo para recibir lo nuevo” o “La energía del universo fluye a mi favor”.

Qué no hacer durante el portal 10/10

Evitar discusiones o decisiones impulsivas: las emociones pueden estar más intensas. Es un momento de introspección, no de confrontación.

No cargar con lo que ya no te pertenece: este es un portal de desapego. Soltar personas, hábitos o pensamientos limitantes es clave para avanzar.

No descuidar el descanso: el cuerpo también procesa estos movimientos energéticos. Dormir bien y alimentarse liviano ayuda a sostener el equilibrio interno.

El portal 10/10 es una oportunidad única para alinearse con la energía del cambio, dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo y dar la bienvenida a nuevas etapas con claridad y gratitud.

Quienes se conecten con su vibración podrán experimentar una sensación de renovación profunda, expansión espiritual y apertura emocional.