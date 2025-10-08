Los signos del zodíaco que serán beneficiados con la energía del portal 10/10

El portal energético 10/10, que se abre cada 10 de octubre, representa una poderosa alineación de energía según la numerología y la astrología. El número 10 simboliza nuevos comienzos, prosperidad y evolución, por lo que se considera un día clave para manifestar abundancia, cerrar ciclos y atraer oportunidades.

Este año, algunos signos del zodíaco estarán especialmente favorecidos por esta vibración. El universo los impulsa a dar pasos concretos hacia sus metas y a recibir recompensas por los esfuerzos realizados en los últimos meses.

Los 5 signos del zodíaco que se verán beneficiados con el portal 10/10

Tauro: estabilidad y recompensas materiales

Para Tauro, el portal 10/10 llega con energía de cosecha. Los astros anuncian reconocimiento laboral, ingresos extras o proyectos rentables que se concretan después de un largo período de trabajo constante.

La recomendación es realizar un ritual de abundancia con canela o monedas, y agradecer por lo ya logrado, reforzando así la vibración de prosperidad.

Virgo: avances profesionales y claridad mental

El signo más meticuloso del zodíaco recibirá claridad en temas laborales y financieros. El portal 10/10 impulsa la organización, el orden y la confianza en las propias decisiones.

Virgo puede aprovechar la fecha para escribir nuevos objetivos profesionales y encender una vela verde o blanca, pidiendo expansión y estabilidad.

Libra: apertura emocional y equilibrio

El Sol en Libra y el portal 10/10 se combinan para abrir caminos en el amor y las relaciones. Este signo experimentará una renovación energética que le permitirá soltar vínculos tóxicos y atraer conexiones más armoniosas.

Un ritual ideal: encender una vela rosa, colocar pétalos de flores y repetir afirmaciones de amor propio y equilibrio emocional.

Capricornio: oportunidades y crecimiento económico

Capricornio verá los frutos de su disciplina. La energía del 10/10 le trae oportunidades de expansión profesional, ascensos o recompensas económicas.

El consejo energético es colocar una hoja de laurel y tres monedas en un frasco, como símbolo de estabilidad y prosperidad a largo plazo.

Piscis: ayudas inesperadas y guía espiritual

Los piscianos sentirán el 10/10 como un portal de inspiración y fe. Pueden recibir apoyos inesperados o señales del universo que confirmen que van por el camino correcto.

Para aprovechar esta energía, se recomienda escribir tres deseos en una hoja, sumergirla en agua con miel y canela, y dejarla junto a la ventana bajo la luz de la luna.

El mensaje del portal

El portal 10/10 actúa como un recordatorio de que el cambio y la abundancia llegan cuando la energía interior se alinea con la acción consciente.

Aunque todos los signos pueden aprovechar esta vibración, Tauro, Virgo, Libra, Capricornio y Piscis sentirán con más fuerza su impacto positivo.