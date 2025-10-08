ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Los signos del zodíaco que serán beneficiados con la energía del portal 10/10

Será un momento único, debido a que el universo los impulsará a dar pasos concretos hacia sus metas y a recibir recompensas por los esfuerzos realizados en los últimos meses.

Redacción

Por Redacción

Signos del zodíaco en el portal 10/10.

Signos del zodíaco en el portal 10/10.

El portal energético 10/10, que se abre cada 10 de octubre, representa una poderosa alineación de energía según la numerología y la astrología. El número 10 simboliza nuevos comienzos, prosperidad y evolución, por lo que se considera un día clave para manifestar abundancia, cerrar ciclos y atraer oportunidades.

Este año, algunos signos del zodíaco estarán especialmente favorecidos por esta vibración. El universo los impulsa a dar pasos concretos hacia sus metas y a recibir recompensas por los esfuerzos realizados en los últimos meses.

Los 5 signos del zodíaco que se verán beneficiados con el portal 10/10

Tauro: estabilidad y recompensas materiales

Para Tauro, el portal 10/10 llega con energía de cosecha. Los astros anuncian reconocimiento laboral, ingresos extras o proyectos rentables que se concretan después de un largo período de trabajo constante.
La recomendación es realizar un ritual de abundancia con canela o monedas, y agradecer por lo ya logrado, reforzando así la vibración de prosperidad.

Virgo: avances profesionales y claridad mental

El signo más meticuloso del zodíaco recibirá claridad en temas laborales y financieros. El portal 10/10 impulsa la organización, el orden y la confianza en las propias decisiones.
Virgo puede aprovechar la fecha para escribir nuevos objetivos profesionales y encender una vela verde o blanca, pidiendo expansión y estabilidad.

Libra: apertura emocional y equilibrio

El Sol en Libra y el portal 10/10 se combinan para abrir caminos en el amor y las relaciones. Este signo experimentará una renovación energética que le permitirá soltar vínculos tóxicos y atraer conexiones más armoniosas.
Un ritual ideal: encender una vela rosa, colocar pétalos de flores y repetir afirmaciones de amor propio y equilibrio emocional.

Capricornio: oportunidades y crecimiento económico

Capricornio verá los frutos de su disciplina. La energía del 10/10 le trae oportunidades de expansión profesional, ascensos o recompensas económicas.
El consejo energético es colocar una hoja de laurel y tres monedas en un frasco, como símbolo de estabilidad y prosperidad a largo plazo.

Piscis: ayudas inesperadas y guía espiritual

Los piscianos sentirán el 10/10 como un portal de inspiración y fe. Pueden recibir apoyos inesperados o señales del universo que confirmen que van por el camino correcto.
Para aprovechar esta energía, se recomienda escribir tres deseos en una hoja, sumergirla en agua con miel y canela, y dejarla junto a la ventana bajo la luz de la luna.

El mensaje del portal

El portal 10/10 actúa como un recordatorio de que el cambio y la abundancia llegan cuando la energía interior se alinea con la acción consciente.
Aunque todos los signos pueden aprovechar esta vibración, Tauro, Virgo, Libra, Capricornio y Piscis sentirán con más fuerza su impacto positivo.


Temas

Octubre

Portal energético

signos del zodíaco

El portal energético 10/10, que se abre cada 10 de octubre, representa una poderosa alineación de energía según la numerología y la astrología. El número 10 simboliza nuevos comienzos, prosperidad y evolución, por lo que se considera un día clave para manifestar abundancia, cerrar ciclos y atraer oportunidades.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios