De qué color decorar el árbol de Navidad para atraer fortuna y abundancia, según el Feng Shui

A medida que se acerca diciembre, muchas personas comienzan a pensar en la decoración navideña. Y según el Feng Shui, la forma en que se arma el árbol de Navidad no solo embellece el hogar, sino que también puede influir en la energía de prosperidad y fortuna que se manifiesta durante el nuevo año.

En la filosofía del Feng Shui, el árbol representa el elemento madera, símbolo de crecimiento, expansión y vida. Por eso, su ubicación y los colores elegidos para decorarlo son esenciales si se busca atraer abundancia, dinero y armonía familiar.

Colores que atraen la fortuna en 2025

Dorado:

Es el color más asociado con la riqueza y el éxito. Representa el brillo del sol, la energía del poder y la estabilidad económica. Un árbol con adornos dorados (o combinado con blanco) activa la prosperidad y la buena suerte en los negocios. Verde esmeralda:

Refuerza la energía de la madera y simboliza la renovación, la salud y el crecimiento económico. Ideal para quienes buscan estabilidad y progresos constantes durante el año. Rojo intenso:

Es el color de la buena fortuna por excelencia en la cultura oriental. Estimula la vitalidad, el amor y la expansión profesional. Según el Feng Shui, un toque de rojo en el árbol “enciende” la energía del dinero. Plateado:

Representa la pureza y la claridad mental para tomar decisiones financieras acertadas. Combinado con dorado o azul, genera equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Azul oscuro o turquesa:

Atrae serenidad y oportunidades de crecimiento económico vinculadas a nuevas ideas o proyectos creativos.

Dónde colocar el árbol según el Feng Shui

El mejor lugar para ubicar el árbol navideño es el sector sureste del hogar, que representa la riqueza y la prosperidad. Si no es posible colocarlo allí, el sector este también es favorable, ya que simboliza la salud y la familia.

Encendé las luces del árbol cada noche con una intención positiva: agradecer lo que ya tenés y visualizar la abundancia que querés atraer en 2026. Evitá adornos rotos o viejos, ya que pueden bloquear la energía positiva.

El Feng Shui recuerda que el árbol de Navidad no solo es una tradición, sino también un ritual energético que, bien orientado, puede abrir la puerta a un año lleno de oportunidades, estabilidad y prosperidad.