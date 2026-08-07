Portal 888: las claves para aprovechar la energía del León y atraer abundancia

Este sábado 8/08/2026 es la apertura del portal del León.

El 8 de agosto es considerado, dentro de algunas corrientes de numerología y espiritualidad, una fecha especial por la repetición del número 8, asociado simbólicamente con la abundancia, el equilibrio y la prosperidad. Por eso, muchas personas aprovechan el llamado portal 888 para meditar, establecer intenciones y realizar rituales vinculados con sus objetivos personales.

Aunque se trata de una práctica espiritual y simbólica, la Terapeuta Holística Gabriela Casanova, detalla que este ritual puede utilizarse como un momento de reflexión para definir metas y enfocar la atención en aquello que se desea conseguir.

Cómo preparar el espacio para el Portal 888

Antes de comenzar, elegí un lugar tranquilo y libre de distracciones. Podés ordenar y ventilar la habitación para crear un ambiente agradable.

Para el ritual se pueden utilizar:

Una vela dorada, verde o blanca.

Una hoja de papel verde o blanca.

Una lapicera.

Un cristal de citrino u otra piedra asociada simbólicamente con la abundancia, de manera opcional.

Un recipiente con agua.

Música relajante o sonidos de la naturaleza, si ayudan a concentrarte.

El ritual del portal 888

1. Buscá un momento de calma

Sentate cómodamente, cerrá los ojos y realizá varias respiraciones profundas. La idea es dejar de lado las distracciones y concentrarte en el presente.

2. Encendé una vela

La vela puede representar simbólicamente la luz y la claridad de las intenciones que vas a plantear. Si utilizás una vela, nunca la dejes encendida sin supervisión.

3. Escribí el número 888

En una hoja escribí tres veces el número 8 o directamente 888. Del otro lado anotá tus deseos e intenciones relacionados con la abundancia y el éxito.

Es recomendable formularlos de manera concreta y en positivo. Por ejemplo: “Estoy abierto a nuevas oportunidades y proyectos que me permitan crecer”.

4. Visualizá tus objetivos

Cerrá los ojos e imaginá aquello que querés alcanzar. Pensá en cómo sería concretar esos objetivos y qué acciones podrías realizar para acercarte a ellos.

5. Repetí afirmaciones

Podés acompañar la visualización con frases como:

“Estoy abierto a recibir nuevas oportunidades”.

“Confío en mi capacidad para alcanzar mis objetivos”.

“La prosperidad y el crecimiento forman parte de mi camino”.

“Tengo claridad para tomar buenas decisiones”.

6. Realizá el ritual del agua

Tomá el recipiente entre tus manos y utilizalo como parte simbólica del ejercicio. Mientras lo sostenés, concentrá tus pensamientos en tus objetivos y en aquello que querés construir.

Al finalizar, podés utilizar el agua para regar una planta. Si el recipiente estuvo en contacto con elementos no aptos para consumo, no es recomendable beberla.

Cómo cerrar el ritual

Cuando termines, agradecé por el momento de reflexión y por las oportunidades que esperás construir. Guardá el papel en un lugar donde puedas volver a verlo y utilizarlo como recordatorio de tus objetivos.

Más que esperar que el ritual produzca resultados por sí mismo, puede servir como una instancia para ordenar deseos, definir prioridades y convertir esas intenciones en acciones concretas.