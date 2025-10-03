Portal energético 10/10: rituales para atraer prosperidad y cortar la mala suerte este 10 de octubre

El portal energético 10/10, que se abre este jueves 10 de octubre, es considerado por astrólogos y numerólogos como un momento de renovación y apertura hacia nuevas oportunidades. El número “10” representa finalización y renacimiento, mientras que el “0” potencia la energía infinita.

Este año el fenómeno adquiere un matiz especial porque coincide con la fase de Luna creciente, etapa que, según la astrología, amplifica los deseos vinculados con el dinero, el trabajo y las relaciones.

Qué significa el portal 10/10

De acuerdo con publicaciones de medios como Clarín y Ámbito, el 10/10 es una fecha en la que se potencia la energía de manifestación y en la que se invita a cerrar lo que ya no sirve para dar lugar a lo nuevo.

En la numerología, el “1” simboliza comienzos y liderazgo, y el “0” representa totalidad y expansión. Juntos, evocan la idea de un ciclo que concluye para dar paso a otro renovado.

Algunos especialistas sostienen que durante este portal las barreras entre lo material y lo espiritual se vuelven más permeables, facilitando la intuición, la conexión interior y la recepción de “señales” o sincronicidades.

Ritual para atraer prosperidad

Colocar tres monedas doradas debajo de una maceta con una planta verde.

debajo de una maceta con una planta verde. Escribir en un papel blanco los objetivos económicos para el último trimestre del año.

para el último trimestre del año. Encender una vela amarilla o dorada mientras se agradece por lo que ya se tiene.

Ritual para cortar la mala suerte

Llenar un vaso con agua y sal gruesa y colocarlo detrás de la puerta de entrada.

y colocarlo detrás de la puerta de entrada. Prender una vela blanca y visualizar cómo los obstáculos comienzan a disolverse.

y visualizar cómo los obstáculos comienzan a disolverse. Dejar que la vela se consuma y al día siguiente tirar el agua fuera de la casa.

Ritual de armonía personal

Encender un incienso de sándalo o canela para purificar el ambiente.

para purificar el ambiente. Meditar durante 10 minutos enfocándose en la gratitud y el bienestar.

enfocándose en la gratitud y el bienestar. Escribir en un papel aquello que se desea soltar y dejar atrás.

Cómo complementar los rituales con prácticas meditativas, simbólicas y conscientes

Cristales y piedras de abundancia

Usar cuarzo transparente, citrino o amatista puede reforzar la energía de manifestación. Se colocan cerca del altar, en el espacio ritual o donde se encienda la vela.

Elementos simbólicos y cardinalidades

Algunos sistemas de Feng Shui sugieren colocar fuentes de agua, plantas verdes o símbolos de abundancia en el sector este de la casa, reforzando la energía del crecimiento.

Manifestaciones escritas y afirmaciones

Durante el portal, escribir intenciones claras en papel, visualizarlas con emoción y afirmarlas en voz alta ayudan a fijar la energía. Se pueden acompañar con agradecimientos por lo ya recibido

Meditación profunda y conexión interior

Dedicar unos minutos a meditar, respirar conscientemente y proyectar luz interior contribuye a alinearse con la vibración del portal. Este espacio interno permite también releer bloqueos o creencias limitantes que se desean soltar.

Rituales lunares complementarios

En fase de cuarto creciente, se sugiere hacer limpiezas energéticas, reflexionar e instalar nuevos proyectos. En rituales de prosperidad clásicos con la Luna creciente, algunas versiones proponen usar hojas de laurel con peticiones, quemarlas frente a vela blanca y desechar las cenizas fuera del hogar.

Desapego y desprendimiento consciente

El portal invita también a soltar lo que ya no suma: relaciones, hábitos, pensamientos rígidos. Por eso uno de los rituales puede incluir escribir lo que se desea dejar atrás y luego quemarlo simbólicamente o enterrarlo como acto liberador.

