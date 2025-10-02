Los rituales caseros para atraer buenas energías y alejar la negatividad se volvieron tendencia, y uno en particular está causando furor: la limpieza energética con un simple vaso de agua. Según los usuarios que lo practican, no solo ayuda a “descargarse” de malas vibras, sino también a mejorar aspectos de la vida cotidiana como la salud, el trabajo, el dinero y hasta el amor.

Lo más llamativo es que este ritual no requiere de elementos sofisticados ni difíciles de conseguir: alcanza con agua, un poco de aceite y arroz, ingredientes que casi todos tenemos en casa.

Cómo hacer el ritual con agua, aceite y arroz para hacer una limpieza energética que es viral en redes

Preparar el vaso: llená un vaso con agua y añadí un chorro abundante de aceite. Esperá a que el aceite suba a la superficie y deje de formar burbujas.

La cruz protectora: con un puñado de arroz en la mano, hacé varias veces la señal de la cruz sobre el vaso mientras repetís la frase: “Por el poder de la madre tierra de los cuatro elementos, le saco ese mal de ojo o ese malestar a (nombre de la persona)”.

Activar la limpieza: volcá el arroz en el vaso y observá cómo se hunde en el agua. Si vuelve a generar burbujas, significa que está absorbiendo la mala energía.

El cierre del ritual: el arroz que quede en tu mano debés frotarlo, agradecer con la frase “Gracias madre tierra por todo lo que me das”, y tirarlo a una maceta. El vaso debe permanecer 12 horas en un lugar oscuro y luego su contenido debe desecharse en la tierra, fuera de la casa.

Para muchos, este ritual no es solo una práctica energética sino también un ejercicio de intención y agradecimiento, que genera una pausa en la rutina y una forma simbólica de “resetear” el ánimo. Esa mezcla de sencillez, espiritualidad y resultados inmediatos es lo que lo convirtió en un éxito viral en redes.

Cuándo hay que prender palo santo para atraer el dinero en octubre, según el Feng Shui

Los días de luna creciente son los más recomendados, ya que simbolizan expansión, crecimiento y multiplicación de recursos.

Además, se sugiere encender el palo santo durante la mañana, cuando la energía del día comienza a desplegarse. De este modo, se potencia la intención de abrir caminos hacia nuevas oportunidades y atraer estabilidad financiera.

Así, el palo santo puede convertirse en un aliado para quienes desean armonizar su entorno y activar la prosperidad en octubre. La clave está en hacerlo con intención y en el momento energético más adecuado.

Días de luna creciente en octubre

Del 1 al 6 de octubre hay fase de luna creciente (gibosa creciente hacia Luna llena)

Y desde el 22 hasta el 31 de octubre también la luna estará en fase creciente (desde nueva hasta cuarto creciente)

En particular, el 29 de octubre se produce el cuarto creciente.