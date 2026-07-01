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Horóscopo

Predicciones astrológicas del 1 de julio: influyentes energías lunares para cada signo al inicio del mes

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 1 de julio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Aunque no te la pidan, en todo momento darás tu opinión. Te será casi imposible permanecer en silencio. Piensa antes de hablar.

Amor: Los celos te persiguen y te llevan a conclusiones equivocadas. Reflexiona sobre tu comportamiento si quieres conservar tu pareja.

Riqueza: Tiempo de mayor comodidad y estabilidad. Te verás favorecido de una manera especial por la actividad que desarrollas.

Bienestar: Tu cuerpo necesita descanso de verdad. Acostarse no es descansar, mucho menos dormir, debes tranquilizarte.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Comienzas a ampliar tus contactos. Serás invitado a algunas fiestas en las que habrá mucha gente. Sorpresa gratificante.

Amor: Compartir es sinónimo de estar vivo. El poco tiempo que estás tranquilo en casa te devolverá parte de las fuerzas perdidas.

Riqueza: Problemas con proveedores y clientes. Las peleas en el trabajo te obligan a ocuparte de tareas de otros. Apela a la cordura.

Bienestar: No construyas tu vida en función de un materialismo extremo. Si renuncias a tus ideales estarás perdido. Habla con total sinceridad.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Las dulzuras del amor harán que olvides algunas de tus responsabilidades. Peligrosa dispersión. Concéntrate en tus obligaciones.

Amor: Las contradicciones llegan a su fin y tú alcanzas cierta seguridad en el vínculo amoroso. Encontrarás el equilibrio buscado.

Riqueza: Potencializa tus habilidades y obtendrás más ingresos. Sé coherente con el trato a tus superiores y cuida que lo que hagas esté bien hecho.

Bienestar: No te dejes llevar por los prejuicios. Rodéate de gente de confianza para cumplir con los plazos que prometiste. Busca colegas, no súbditos.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No lograrás estar a gusto en casa. Te refugiarás trabajando de sol a sol. Busca el problema y hazle frente, es la única forma de regularizar tu vida.

Amor: Debes aprender a comprender que no siempre las cosas funcionan a la perfección.

Riqueza: Ofrece solo la ayuda estrictamente necesaria a quienes colaboran contigo. No comentes tus proyectos, ten más reserva.

Bienestar: Tendrás que tomar partido, porque si intentas conciliar con todos no lo lograrás. Usa tu inteligencia para saber a quién brindar apoyo. No busques ideales.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Tienes un gusto refinado y lo compruebas cada vez que tienes que elegir algo para comprar. Lo que más te gusta suele ser lo más caro.

Amor: Soñar es gratis y debes tener los pies en la tierra, no obstante llegará ese amor tan anhelado, no el que tienes ahora.

Riqueza: Tendrás la autoestima bien alta gracias a grandes proyectos e ideas planteadas con amigos. Tiempos de cambios.

Bienestar: Anótate en algún curso online que te distraiga y te permita conocer gente. No puedes seguir retraído en tu hogar sin buscar relaciones aunque sean virtuales.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: El día te dará la oportunidad de desarrollarte y expandirte. Tus acciones no conocerán fronteras si te mueves con fuerza y decisión.

Amor: La actitud de tu pareja te pondrá tenso. Es tiempo de hablar de manera directa y dejar en claro cuáles son tus límites.

Riqueza: Si estás pensando en realizar nuevas inversiones, debes tener mucho cuidado con quién haces negocios. Consulta con entendidos en el tema.

Bienestar: Es importante que te centres más en el cuidado de tu cuerpo. Lo que no realices hoy, te afectará más adelante.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Vives un momento ideal para el aprendizaje. Aprovecha la oportunidad para expandirte en el plano profesional.

Amor: Tu pareja estará en su máximo esplendor y será tu guía y tu refugio. Pídele lo que necesites de forma clara.

Riqueza: Tendrás nuevas propuestas de trabajo que harán que comiences a pensar en tu futuro a mediano plazo. No temas a los cambios.

Bienestar: Dedica un momento para ti. Tu cuerpo estará agradecido si vas en busca de un buen masaje o una terapia de relax.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Menos apuro y más cálculo. No permitas que tu ansiedad arruine un negocio casi cerrado. Cambios decisivos que tardan en llegar.

Amor: No es buen período para entablar relaciones serias. No sabrás cómo contener tu rebeldía. Permítete pasar este momento solo.

Riqueza: Día propicio para cultivar las buenas relaciones. Conoce gente diferente que te servirá en tu futuro profesional.

Bienestar: Ser caritativo te hace diferente a los demás. La sensibilidad aflora por tu piel y sabrás qué hacer para demostrarlo.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Una relativa pero satisfactoria serenidad. Te repartirás entre las necesidades de tu casa y del trabajo. Presta atención a las alarmas que te da tu cuerpo.

Amor: Tu buen estado de ánimo hará que te encuentres receptivo. Aceptarás cualquier propuesta que tu pareja formule. Sé prudente.

Riqueza: Cambiarás tus condiciones de trabajo. Esto provocará mejoras en tu estado de ánimo y en el de tu entorno familiar.

Bienestar: Te encontrarás solitario y con ganas de reflexionar sobre tu futuro. No te apresures a definir y no desistas en tus intentos.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Aprovecha las energías para trabajar de cara al futuro que quieres. Tienes la mente llena de ideas, solo debes bajarlas al papel.

Amor: Debes ser algo más complaciente con tu pareja, aunque sea por las próximas veinticuatro horas. A gritos te piden un poco de amor.

Riqueza: Etapa favorable para generar pactos y asociaciones duraderas. Es tiempo de confiar en la gente y darle otra oportunidad.

Bienestar: No dejes que nadie apague tu luz interior. Esa luz es tu sendero correcto en la vida, síguelo y haz que quienes están en la búsqueda también lo vean.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Todo es muy adecuado para desarrollar tus proyectos; deberás controlar tu carácter impulsivo y meditar antes de emprender algo.

Amor: Hoy será un día agradable, porque tus relaciones con tu entorno serán maravillosas y el sexo con tu pareja será genial.

Riqueza: No dejes que tus allegados impongan hoy sus puntos de vista porque es probable que te lleven a cometer un error.

Bienestar: El momento mágico es aquel cuando te dices a ti mismo “sí puedo”; en ese momento puede cambiar toda tu existencia.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Buen momento para tomar decisiones importantes y solucionar problemas pendientes. Debes actuar con firmeza.

Amor: Transitarás por días de gloria a nivel amoroso si hablas solo lo necesario. Hay momentos en los que las palabras sobran.

Riqueza: Llegarán propuestas muy tentadoras, pero tu jefe intentará retenerte de cualquier forma. Muévete con inteligencia y saldrás beneficiado.

Bienestar: Es importante que busques nuevas actividades para gastar toda tu energía. Eso te ayudará a estar en armonía.


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