Predicciones de Mhoni Vidente: días, colores y números de la suerte para la semana que va del 20 al 26 de octubre 2025

Mhoni Vidente difundió los días, colores y números de la suerte para la semana que va del lunes 20 al domingo 26 de octubre 2025. Como ocurre habitualmente, la reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán a cada signo del zodíaco en los próximos días. Los detalles.

Mhoni Vidente: días, colores y números de la suerte para la nueva semana de octubre 2025

Aries

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Blanco y Plateado. Números de la suerte: 30, 31 y 32 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio.

Tauro

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 09, 13 y 21 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Tauro.

Géminis

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 05, 07 y 15 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Cáncer

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Miércoles 22/10. Colores: Naranja y Verde. Números de la suerte: 03, 25 y 27 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Sagitario.

Leo

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Blanco y Negro. Números de la suerte: 02, 41 y 77. Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.

Virgo

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Blanco y Verde. Números de la suerte: 18, 19 y 24 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Tauro y Capricornio.

Libra

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Viernes 24/10. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 12, 16 y 28. Signos compatibles:Géminis, Tauro y Acuario.

Escorpio

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Amarillo y Negro. Números de la suerte: 06, 14 y 17. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.

Sagitario

Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Rosa fuerte y Amarillo. Números de la suerte: 11, 29 y 34. Signos compatibles: Leo, Géminis y Aries.

Capricornio

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Rojo y Blanco. Números de la suerte: 10, 30 y 35. Signos compatibles: Libra, Tauro y Virgo.

Acuario

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 04, 23 y 38. Signos compatibles: Virgo, Libra y Géminis.

Piscis

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Blanco y Verde. Números de la suerte: 08, 20 y 74. Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Aries.