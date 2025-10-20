Predicciones de Mhoni Vidente: días, colores y números de la suerte para la semana que va del 20 al 26 de octubre 2025
Mhoni Vidente difundió las variables de la suerte que acompañarán a cada signo zodiacal en la nueva semana de octubre 2025. Los detalles.
Mhoni Vidente difundió los días, colores y números de la suerte para la semana que va del lunes 20 al domingo 26 de octubre 2025. Como ocurre habitualmente, la reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán a cada signo del zodíaco en los próximos días. Los detalles.
Mhoni Vidente: días, colores y números de la suerte para la nueva semana de octubre 2025
Aries
Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Blanco y Plateado. Números de la suerte: 30, 31 y 32 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio.
Tauro
Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 09, 13 y 21 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Tauro.
Géminis
Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 05, 07 y 15 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.
Cáncer
Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Miércoles 22/10. Colores: Naranja y Verde. Números de la suerte: 03, 25 y 27 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Sagitario.
Leo
Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Blanco y Negro. Números de la suerte: 02, 41 y 77. Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.
Virgo
Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Blanco y Verde. Números de la suerte: 18, 19 y 24 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Tauro y Capricornio.
Libra
Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Viernes 24/10. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 12, 16 y 28. Signos compatibles:Géminis, Tauro y Acuario.
Escorpio
Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Amarillo y Negro. Números de la suerte: 06, 14 y 17. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.
Sagitario
Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Rosa fuerte y Amarillo. Números de la suerte: 11, 29 y 34. Signos compatibles: Leo, Géminis y Aries.
Capricornio
Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Rojo y Blanco. Números de la suerte: 10, 30 y 35. Signos compatibles: Libra, Tauro y Virgo.
Acuario
Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 04, 23 y 38. Signos compatibles: Virgo, Libra y Géminis.
Piscis
Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Blanco y Verde. Números de la suerte: 08, 20 y 74. Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Aries.
Comentarios