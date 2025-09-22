Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la última semana de septiembre 2025
Además de las predicciones para la semana, Mhoni Vidente difundió los números, colores y días de la suerte para los distintos signos del zodíaco. Los detalles.
Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 22 y el domingo 28 de septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.
Mhoni Vidente: los números de la suerte para la última semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la última semana de septiembre 2025:
- Aries: 10, 19 y 48
- Tauro: 08, 17 y 29
- Géminis: 13, 24 y 38
- Cáncer: 21, 22 y 36
- Leo: 01, 15 y 29
- Virgo: 05, 12 y 31
- Libra: 17, 30 y 33
- Escorpio: 11, 16 y 35
- Sagitario: 01, 23 y 49
- Capricornio: 03 y 32
- Acuario: 02, 04 y 25
- Piscis: 18, 26 y 27
Mhoni Vidente: los días de la suerte para la última semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para la última semana de septiembre 2025:
- Aries: Jueves
- Tauro: Lunes
- Géminis: Miércoles
- Cáncer: Martes
- Leo: Miércoles
- Virgo: Viernes
- Libra: Lunes
- Escorpio: Martes
- Sagitario: Miércoles
- Capricornio: Jueves
- Acuario: Lunes
- Piscis: Martes
Mhoni Vidente: los colores mágicos para la última semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la última semana de septiembre 2025:
- Aries: Blanco y Negro
- Tauro: Rojo y Blanco
- Géminis: Amarillo y Rojo
- Cáncer: Amarillo y Verde
- Leo: Verde y Blanco
- Virgo: Blanco y Rojo
- Libra: Amarillo y Azul
- Escorpio: Verde y Rojo
- Sagitario: Amarillo y Rojo
- Capricornio: Blanco y Rojo
- Acuario: Blanco y Rojo
- Piscis: Naranja y Rojo
Con información de Ámbito
