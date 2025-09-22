Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la última semana de septiembre 2025

Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 22 y el domingo 28 de septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para la última semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la última semana de septiembre 2025:

Aries: 10, 19 y 48

Tauro: 08, 17 y 29

Géminis: 13, 24 y 38

Cáncer: 21, 22 y 36

Leo: 01, 15 y 29

Virgo: 05, 12 y 31

Libra: 17, 30 y 33

Escorpio: 11, 16 y 35

Sagitario: 01, 23 y 49

Capricornio: 03 y 32

Acuario: 02, 04 y 25

Piscis: 18, 26 y 27

Mhoni Vidente: los días de la suerte para la última semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para la última semana de septiembre 2025:

Aries: Jueves

Tauro: Lunes

Géminis: Miércoles

Cáncer: Martes

Leo: Miércoles

Virgo: Viernes

Libra: Lunes

Escorpio: Martes

Sagitario: Miércoles

Capricornio: Jueves

Acuario: Lunes

Piscis: Martes

Mhoni Vidente: los colores mágicos para la última semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la última semana de septiembre 2025:

Aries: Blanco y Negro

Tauro: Rojo y Blanco

Géminis: Amarillo y Rojo

Cáncer: Amarillo y Verde

Leo: Verde y Blanco

Virgo: Blanco y Rojo

Libra: Amarillo y Azul

Escorpio: Verde y Rojo

Sagitario: Amarillo y Rojo

Capricornio: Blanco y Rojo

Acuario: Blanco y Rojo

Piscis: Naranja y Rojo

