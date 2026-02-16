Predicciones del horóscopo: lo que trae hoy 16 de febrero para Piscis, Leo, Libra y los demás

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Es probable que te sientas especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica ya. Amor: Necesitas un enfoque pragmático en amor y romance. Mantén un control estricto de tu imaginación y pon los pies en el suelo. Riqueza: Tus actividades económicas están encaminadas y te permitirán disfrutar de una situación más holgada. Bienestar: Sé dinámico, toma la iniciativa y recuerda mostrar respeto por rivales y colegas. Si te ajustas a las reglas del juego recto, evitarás daños.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: El día es propicio para un renacer de tus esperanzas y para poner en marcha tus ideales. Todo lo que sueñas es hora de concretarlo. Amor: Sentirás la necesidad de recuperar tus encuentros con amigos o allegados que te permitan despejarte. Tu pareja lo entenderá. Riqueza: Tus progresos se pueden ver entorpecidos por cierta relación negativa. Concilia intereses con los que siguen tu camino. Bienestar: A veces uno tiene quién lave los platos y a veces no. Lo más importante es que se han ensuciado porque tienes qué comer.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No soportas la interferencia en tus asuntos, esto te enfría el alma. Establece límites bien claros para que nadie se pase de la raya. Amor: El encanto va acompañado de una conducta atractiva y subyugante. Importa mucho que tengas a tu lado alguien con quien congeniar. Riqueza: Tu inseguridad te jugará en contra, en especial si haces negocios con gente que admiras demasiado o que tienen mucho poder. Bienestar: Hoy puedes avanzar mucho si buscas un buen camino para vadear un problema espinoso. Si sigues tus instintos podrás salir sin rasguños.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Dispuesto a aprender, decidido, enérgico, apasionado y optimista, son algunas de las características que posees para el éxito. Amor: Nuevo orden en tu vida afectiva. De ahora en más serás tú el encargado de llevar adelante la relación. Riqueza: Tus superiores saben lo que eres capaz de dar y cuáles son tus límites, por eso te aumentarán responsabilidades. Bienestar: Cuando un extraño te ofrezca ayuda, tu primera reacción será rechazarla. Sin embargo, esa persona trae un mensaje importante, escúchala.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hay en puerta una mejora, un ascenso o un cambio que te favorecerá enormemente. Se te abrirán las puertas de las oportunidades. Amor: Hoy puedes ganarle discusiones a tu pareja utilizando tu encanto y tus poderes de convencimiento. Pero no siempre será así. Riqueza: El terreno económico presenta cierta tensión, ya que tus ingresos no son suficientes para cubrir tus necesidades cotidianas. Bienestar: Tendrás que explorar mucho en tu interior, pues es allí donde reside la fuerza que te permite avanzar y enfrentar las adversidades.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te vas a sentir traicionado por alguien querido que te decepcionará profundamente. No indagues si no sabes qué decisión tomar. Amor: Tu pareja estará ausente con aviso. Quienes te quieren no estarán tan dispuestos a darte ánimo y deberás pasar este momento solo. Riqueza: No es un momento favorable en tu economía. El dinero tardará en llegar y no se augura un crecimiento en tu cuenta bancaria. Bienestar: No estés del lado de las discusiones ni de la rigidez, lo mejor será que vivas y dejes vivir. A veces es mejor rechazar una oferta tentadora.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Los problemas y las pruebas con que te enfrentas durante este tiempo son profundos y pueden resultar dolorosos. Afróntalos. Amor: Aumento de tu capacidad de seducción y atractivo personal. Este es un buen momento para valorarte y reforzar tu autoestima. Riqueza: Tendrás un proyecto nuevo, pero si lo quieres ver realizado, controla tus finanzas. Si malgastas vas derecho a la quiebra. Bienestar: No hay asuntos como los propios, piénsalo hoy y no trates de intervenir en los problemas ajenos. Serás más feliz así, y los que te rodean también.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Momento para poner en práctica tu habilidad para solucionar problemas. Tu sentido común será tu aliado porque tu familia no cooperará. Amor: Te costará conjugar comunicación y amor. No logras expresar entusiasmo en tu relación de pareja. Riqueza: No te dejes ilusionar por las fáciles oportunidades de ganancias, piensa bien antes de desembolsar grandes sumas. Bienestar: No te dejes aplastar por un fallo técnico, empeorarás las cosas. Acepta lo que no puedas cambiar y la vida te será más fácil.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Nada quedará en el aire gracias a que atiendes los requerimientos de quienes colaboran contigo en esta etapa de profundos cambios. Amor: Podrías llegar a tener una especie de golpe de suerte en el plano sentimental. Actúa como lo dictamina tu corazón. Riqueza: Las finanzas conjuntas, relacionadas con asuntos domésticos, pueden ser engañosas. Trata de tener cuentas separadas. Bienestar: En el trabajo, no te empecines en tener siempre la razón. Abre tu mente y tu corazón a los consejos de las personas queridas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Gozas hoy de gran agilidad mental, que te puede llevar a excederte en franqueza o en ironía. Cuidado con lo que dices. Amor: No se te ocurra abrir tu corazón hoy, ni en tu casa ni ante tus amigos. Te puedes permitir ser selectivo, asegúrate de serlo. Riqueza: Aumenta tu seguridad económica porque puedes alcanzar un arreglo general que te proporcione una situación más holgada. Bienestar: Es un buen momento para escuchar a los demás y no ser abrumador tratando de convencer. Todo lo que digas, seguramente será usado en tu contra.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Personas con autoridad se te opondrán. No des el brazo a torcer, pero tampoco lastimes al otro. Te verás obligado a frenar tus impulsos. Amor: Amores secretos o que se mantienen ocultos. Sé prudente y preserva tu intimidad. Envidia y celos de los otros hacia ti. Riqueza: Lo más importante es la visión práctica para una acción positiva. Tus proyectos empiezan a tomar impulso y traerán beneficios. Bienestar: Si se te agotaron las palabras, será tiempo de pasar a los hechos. Hay personas que están esperando una demostración de tu parte.