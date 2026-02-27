Predicciones marzo 2026: Jimena La Torre anticipa un mes clave que puede cambiar el rumbo del año

La reconocida astróloga Jimena La Torre reveló cómo impactarán los movimientos planetarios de marzo 2026 en el amor, el trabajo y la economía. Júpiter, los eclipses y los cambios de energía marcan un período decisivo para varios signos.

Marzo 2026 no será un mes neutro. Según explicó Jimena La Torre, el tercer mes del año llega con una fuerte activación energética que empuja a ordenar prioridades, revisar vínculos y animarse a avanzar en proyectos que vienen demorados.

Para la especialista, 2026 es un año de expansión, pero marzo funciona como un punto de inflexión: “Es un momento para decidir qué camino seguir y comprometerse con esa elección”, sostiene.

Las energías que marcan marzo 2026

Durante este mes se potencia la influencia de Júpiter, planeta asociado al crecimiento, las oportunidades y la expansión. Esta energía favorece avances laborales, mayor visibilidad y decisiones que implican salir de la zona de confort.

Al mismo tiempo, se activa una necesidad colectiva de orden emocional y financiero. No será un período para improvisar: quienes planifiquen y actúen con estrategia podrán capitalizar mejor las oportunidades.

Marzo, según la astróloga, invita a:

Tomar decisiones concretas en lo profesional.

Revisar la economía y reorganizar gastos.

Definir situaciones afectivas que estaban en pausa.

Animarse a iniciar proyectos personales.



Un mes para brillar: oportunidades clave en marzo

Este mes es ideal para aprovechar el impulso de Júpiter, especialmente en signos de fuego y agua, que sentirán más intensamente este influjo astral. Según la astróloga:

Leo y Cáncer seguirán siendo protagonistas, con oportunidades de crecimiento en lo profesional y afectivo que pueden definir gran parte del año.

seguirán siendo protagonistas, con oportunidades de crecimiento en lo profesional y afectivo que pueden definir gran parte del año. Aries sentirá un fuerte liderazgo interno y apertura para iniciar proyectos propios que hasta ahora estaban postergados.

sentirá un fuerte liderazgo interno y apertura para iniciar proyectos propios que hasta ahora estaban postergados. Sagitario recibirá energías expansivas que impulsan viajes, estudios o avances significativos en lo personal.

Signo por signo: qué anticipa Jimena La Torre

Aries:

Mes de impulso y liderazgo. Es tiempo de iniciar proyectos y asumir desafíos laborales que pueden abrir nuevas puertas económicas.

Tauro

Necesidad de estabilidad. Marzo pide ordenar cuentas y evitar gastos impulsivos. En el plano afectivo, se consolidan relaciones.

Géminis

Habrá movimientos en el entorno laboral. La comunicación será clave para evitar conflictos o malentendidos.

Cáncer

Uno de los signos más favorecidos. Crecimiento, reconocimiento y avances familiares importantes.

Leo

Protagonismo y brillo personal. Buen momento para mostrar talentos y buscar ascensos o mejoras laborales.

Virgo

Orden y planificación. Ideal para ajustar estrategias financieras y proyectar a largo plazo.

Libra

Definiciones en pareja o sociedades. Marzo obliga a elegir y cerrar etapas que ya no funcionan.

Escorpio

Transformaciones profundas. Puede haber decisiones drásticas que generen un antes y un después.

Sagitario

Expansión y oportunidades vinculadas a viajes, estudios o nuevos horizontes profesionales.

Capricornio

Responsabilidad económica. Buen mes para inversiones prudentes y reorganización patrimonial.

Acuario

Cambios inesperados que requieren flexibilidad. La innovación será una aliada.

Piscis

Alta sensibilidad e intuición. Momento ideal para decisiones emocionales conscientes.

Amor, trabajo y salud: señales para este mes

Más allá de las oportunidades generales, Jimena subraya que marzo será un mes en el que los astros alinean energías internas y externas, favoreciendo:

Vínculos más estables y compromisos reales , sobre todo en relaciones que ya vienen construyéndose desde comienzos del año.

, sobre todo en relaciones que ya vienen construyéndose desde comienzos del año. Avances laborales y reconocimiento profesional , sobre todo cuando se aprovecha la energía de liderazgo que trae Júpiter en tránsito.

, sobre todo cuando se aprovecha la energía de liderazgo que trae Júpiter en tránsito. Crecimiento emocional y claridad interna, ideal para tomar decisiones que impliquen compromiso y responsabilidad personal.

El mensaje central para marzo 2026

Para Jimena La Torre, el mensaje es claro: marzo no es un mes para quedarse quieto.

La energía disponible impulsa a actuar, pero con planificación. Es un período donde las decisiones económicas, laborales y afectivas pueden tener impacto a largo plazo.

Quienes se animen a salir de la inercia y asumir responsabilidades tendrán mayores posibilidades de crecimiento. Marzo 2026, según la astróloga, puede convertirse en el mes que marque un nuevo rumbo en el año.