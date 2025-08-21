Dónde colocar una hoja de laurel para atraer riqueza y limpiar la energía estancada 

El laurel, tradicional en la cocina, también es considerado en el feng shui como una planta cargada de simbolismo energético. Sus hojas no solo representan prosperidad, sino que también son utilizadas en rituales de limpieza espiritual y atracción de abundancia.

El mejor lugar para colocar una hoja de laurel y así atraer riqueza, como también limpiar la energía estancada

Uno de los métodos más efectivos, según especialistas, consiste en colocar tres hojas secas de laurel en un sahumador y quemarlas. Con el humo, se recomienda recorrer cada espacio del hogar para eliminar la energía estancada y abrir paso a nuevas oportunidades de prosperidad.

Pero el laurel también puede acompañar de forma más personal. Un ritual muy difundido es el de colocar una hoja de laurel dentro de la billetera todos los jueves. Este gesto sencillo se asocia a la renovación de la energía del dinero, ayudando a que fluya y se multiplique.

De esta manera, el laurel se convierte en un aliado cotidiano para quienes buscan equilibrar su entorno, atraer riqueza y mantener la armonía en casa.

El ritual con tres hojas de laurel para atraer abundancia sobre el final de agosto 2025

La práctica consiste en escribir los números 3 18 798 en cada una de las hojas y luego colocarlas en un sahumador hasta que se consuman por completo. Según (@GabrielaCasanova.terapeuta), este acto simboliza la apertura de caminos y la llegada de nuevas oportunidades materiales.

Además del ritual de abundancia, la especialista destacó otros usos energéticos del laurel. Colocadas debajo de la almohada, las hojas pueden ayudar a destrabar conflictos, brindar sueños reveladores y colaborar en la resolución de problemas personales.

“Es una planta noble, accesible y poderosa. Usada con intención, puede ser una gran aliada para atraer bienestar”, explicó Casanova al presentar este ritual que muchos seguidores ya están poniendo en práctica para despedir agosto 2025 con energía positiva.

