Ritual de abundancia y riqueza para el primer lunes de noviembre 2025: cómo aprovechar la energía

Este ritual simple, pero simbólicamente muy fuerte, puede ayudarte a alinear tus intenciones con la energía del dinero.

El primer lunes de noviembre de 2025 llega con una poderosa energía de renovación y apertura económica. Según la astrología y las corrientes energéticas del Feng Shui, los primeros días del mes son ideales para manifestar abundancia, atraer prosperidad y limpiar bloqueos financieros. Este ritual simple, pero simbólicamente muy fuerte, puede ayudarte a alinear tus intenciones con la energía del dinero.

Ritual de abundancia y riqueza para el primer lunes de noviembre 2025

Materiales necesarios

  • 1 vela dorada o verde (color de la prosperidad)
  • 3 monedas del mismo valor
  • 1 vaso con agua
  • 1 hoja de laurel
  • Incienso o esencia de canela (opcional, potencia la vibración del dinero)
  • Un papel y un bolígrafo

Pasos del ritual

  1. Limpieza energética: antes de comenzar, ventila tu casa y enciende el incienso o la esencia de canela. Esto ayuda a eliminar la energía estancada y preparar el espacio para recibir prosperidad.
  2. Preparación del altar: coloca la vela en el centro, las tres monedas frente a ella formando un triángulo, y el vaso con agua a la derecha. Sobre la vela, apoya el laurel, símbolo ancestral de éxito y victoria.
  3. Escribe tu intención: en el papel, redacta con claridad una afirmación positiva como:
    “La abundancia fluye hacia mí de forma constante y natural. El dinero llega de múltiples fuentes y siempre tengo lo que necesito.”
  4. Encendido y visualización: prende la vela y repite tu afirmación tres veces. Cierra los ojos y visualiza cómo la luz dorada de la vela se expande por tu hogar, llenando cada rincón de prosperidad.
  5. Agradecimiento: deja que la vela se consuma hasta la mitad y guarda las monedas en tu billetera o cartera como “imanes de riqueza” durante todo el mes.
  6. Cierre energético: al día siguiente, tira el agua del vaso fuera de la casa (por una ventana o en el jardín), agradeciendo por las bendiciones recibidas y por las que están por llegar.

Realiza este ritual con calma, en un ambiente tranquilo y con una actitud de gratitud. Evitá hacerlo si estás estresado o enojado, ya que la energía con la que lo realices influirá directamente en los resultados.

Los astrólogos recomiendan aprovechar este primer lunes de noviembre porque representa inicio, impulso y siembra de intenciones, tres claves para atraer abundancia y abrir nuevos caminos financieros antes del cierre del año.


