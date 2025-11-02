El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 3 al 9 de noviembre 2025, signo por signo
Este mes se sentirá el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna. En este sentido, la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno de los signos.
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 3 al domingo 9 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
La predicción semanal de Jimena La Torre para la primera semana de noviembre 2025
- Aries
Para los nacidos en Aries, con el Sol que avanza su rumbo, noviembre los impulsa a cerrar capítulos y apostar por nuevos proyectos. La pareja los acompaña, pero también les pide más compromiso.
Carta de la suerte : El Mundo. “Momento ideal para reparar vínculos, firmar acuerdos o animarte a un viaje”.
- Tauro
Para los taurinos llega el mes de las oportunidades, donde la estabilidad se combina con cambios positivos. La familia los apoya y pueden concretar negocios o viajes que venían postergando.
Carta de la suerte: La Sacerdotisa. “La clave será confiar en tu intuición y abrirte a nuevas experiencias”.
- Géminis
Los geminianos, en el nuevo mes, se ven invitados a delegar y descansar. Después de tanto movimiento, llega el tiempo ideal para evaluar sus metas y planificar el año próximo.
Carta de la suerte: Dos de Oros. “En lo profesional aparecen aliados clave que te ayudan a crecer”.
- Cáncer
El amor se intensifica y las emociones se vuelven más profundas para los nacidos bajo el signo de Cáncer. Un viaje o reencuentro afectivo puede ayudarlos a sanar viejas heridas.
Carta de la suerte: Tres de Copas. “Ideal para disfrutar y celebrar tus logros”.
- Leo
Los nacidos en Leo este mes podrán entender sus emociones y soltar lo que ya no les suma. Mercurio en Sagitario activa viajes, estudios y proyectos que renuevan su entusiasmo.
Carta de la suerte: As de Bastos. “Tu instinto interno vuelve a brillar con fuerza”.
- Virgo
Los nacidos en Virgo tendrán energía de concreción total. Es momento de cuidar su cuerpo y premiarse por los esfuerzos del año.
Carta de la suerte: El Mago. “Se resuelven temas laborales o de salud, y sentís orgullo por lo logrado”.
- Libra
Los libranos se animan a concretar cambios que venían postergando. Los temas familiares y económicos encuentran solución, y el amor a algunos los acompañará en este renacer.
Carta de la suerte: Nueve de Copas. “El amor te hace brillar y mostrar tu equilibrio natural”.
- Escorpio
Para los escorpianos el nuevo mes llega con intensidad y deseo. Los empuja a comprometerse emocionalmente y a cerrar etapas con madurez.
Carta de la suerte: Siete de Oros. “Cambios en el hogar o en lo laboral te llevan a un crecimiento verdadero”.
- Sagitario
Los nacidos en Sagitario, en noviembre, tiene la antesala de su renacimiento. Se activan viajes, oportunidades y celebraciones. Cierran ciclos con éxito llenándose de confianza y vitalidad.
Carta de la suerte: El Loco. “Logros, alegría y claridad para guiar tus próximos pasos”.
- Capricornio
Los capricornianos necesitan revisar pendientes y organizarse para el año que viene. Buen momento para enfocarse en metas personales y fortalecer su resistencia interior.
Carta de la suerte: La Fuerza. “Todo lo que transites formará bases sólidas”.
- Acuario
Los nacidos en Acuario tendrán un mes de alianzas y trabajo en equipo. Se rodean de gente que los inspira y que los ayuda a concretar sus ideas. También surgen decisiones importantes en lo afectivo que les dan libertad emocional.
Carta de la suerte: La Justicia. “Equilibrio, claridad y decisiones correctas que marcan un antes y un después”.
- Piscis
Los piscianos sentirán la energía del nuevo mes, que los acompañará para crecer en lo afectivo y profesional. Un cambio de casa o proyecto puede marcar una nueva etapa de madurez.
Carta de la suerte: Dos de Copas. “Compromiso emocional, estabilidad y amor que te nutre profundamente”.
