Semillas de calabaza: el truco para atraer dinero y abundancia antes de que termine octubre
Las semillas de calabaza se convirtieron en uno de los alimentos más valorados por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. Sin embargo, su importancia va más allá de la nutrición: también están asociadas con la energía de la abundancia y la prosperidad.
Durante el otoño, es habitual verlas en los hogares como parte de la cocina cotidiana o en preparaciones saludables, pero distintas corrientes espirituales las consideran un símbolo de fertilidad y riqueza. Por eso, en esta época del año se las utiliza en rituales para atraer dinero, bienestar y equilibrio energético.
A medida que octubre llega a su fin, este es un momento propicio para realizar un sencillo ritual con semillas de calabaza que busca activar la prosperidad antes de iniciar un nuevo ciclo.
A continuación, los elementos necesarios y el paso a paso para hacerlo en casa.
Elementos para este ritual con semillas de calabaza
- Un puñado de semillas de calabaza naturales, sin tostar
- Un recipiente o plato de barro
- Vela dorada o verde
- Rama de canela o laurel
Cómo atraer el dinero y la abundancia con semillas de calabaza
- Colocar las semillas en un plato mientras enciendes la vela, visualizar tus metas y proyectos floreciendo
- Agradecer por todo lo que tienes y pedir que la energía de la tierra multiplique las oportunidades y si buscas potenciar el ritual, podrás agregar una moneda
- Conservar las semillas en el plato hasta que la vela se consuma y luego enterrarlas en una maceta o tierra fértil
- Repetir este ritual las veces que consideres necesario
