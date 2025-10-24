ESCUCHÁ RN RADIO
Semillas de calabaza: el truco para atraer dinero y abundancia antes de que termine octubre

Consideradas un símbolo de prosperidad, las semillas de calabaza no solo aportan beneficios para la salud: también son aliadas en los rituales de abundancia. Conocé cómo usarlas antes de que termine octubre para atraer dinero y energía positiva.

Redacción

Por Redacción

Las semillas de calabaza se convirtieron en uno de los alimentos más valorados por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. Sin embargo, su importancia va más allá de la nutrición: también están asociadas con la energía de la abundancia y la prosperidad.

Durante el otoño, es habitual verlas en los hogares como parte de la cocina cotidiana o en preparaciones saludables, pero distintas corrientes espirituales las consideran un símbolo de fertilidad y riqueza. Por eso, en esta época del año se las utiliza en rituales para atraer dinero, bienestar y equilibrio energético.

A medida que octubre llega a su fin, este es un momento propicio para realizar un sencillo ritual con semillas de calabaza que busca activar la prosperidad antes de iniciar un nuevo ciclo.
A continuación, los elementos necesarios y el paso a paso para hacerlo en casa.

Elementos para este ritual con semillas de calabaza

  • Un puñado de semillas de calabaza naturales, sin tostar
  • Un recipiente o plato de barro
  • Vela dorada o verde 
  • Rama de canela o laurel

Cómo atraer el dinero y la abundancia con semillas de calabaza

  1. Colocar las semillas en un plato mientras enciendes la vela, visualizar tus metas y proyectos floreciendo
  2. Agradecer por todo lo que tienes y pedir que la energía de la tierra multiplique las oportunidades y si buscas potenciar el ritual, podrás agregar una moneda
  3. Conservar las semillas en el plato hasta que la vela se consuma y luego enterrarlas en una maceta o tierra fértil
  4. Repetir este ritual las veces que consideres necesario

Temas

Ritual de abundancia

Rituales

Truco casero

