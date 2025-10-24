Semillas de calabaza: el truco para atraer dinero y abundancia antes de que termine octubre

Las semillas de calabaza se convirtieron en uno de los alimentos más valorados por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. Sin embargo, su importancia va más allá de la nutrición: también están asociadas con la energía de la abundancia y la prosperidad.

Durante el otoño, es habitual verlas en los hogares como parte de la cocina cotidiana o en preparaciones saludables, pero distintas corrientes espirituales las consideran un símbolo de fertilidad y riqueza. Por eso, en esta época del año se las utiliza en rituales para atraer dinero, bienestar y equilibrio energético.

A medida que octubre llega a su fin, este es un momento propicio para realizar un sencillo ritual con semillas de calabaza que busca activar la prosperidad antes de iniciar un nuevo ciclo.

A continuación, los elementos necesarios y el paso a paso para hacerlo en casa.

Elementos para este ritual con semillas de calabaza

Un puñado de semillas de calabaza naturales, sin tostar

Un recipiente o plato de barro

Vela dorada o verde

Rama de canela o laurel

Cómo atraer el dinero y la abundancia con semillas de calabaza