¡Preparate! para la Luna Llena del 7 de septiembre: tres rituales sencillos para atraer riqueza y prosperidad

El próximo domingo 7 de septiembre, el cielo del hemisferio sur se iluminará con una Luna Llena muy especial, que en el norte se conoce como Luna de Maíz por coincidir con la cosecha de ese grano. Sin embargo, en nuestra región la energía es completamente distinta: este plenilunio se vive como un portal de siembra, fertilidad y renovación, en sintonía con la llegada de la primavera.

Momento para conectar con la abundancia y renovar

Mientras que en el hemisferio norte esta luna marca el cierre de un ciclo agrícola, en el sur señala el comienzo de uno nuevo. La naturaleza despierta después del invierno y la Luna Llena de septiembre se convierte en un momento ideal para sembrar intenciones, proyectos y deseos de crecimiento.

Según la astrología, este plenilunio es perfecto para trabajar rituales vinculados a la prosperidad, la abundancia y el florecimiento personal. Se recomienda escribir en un papel aquello que se quiere atraer, enterrarlo en una maceta con tierra fresca o semillas, y acompañarlo con velas blancas o verdes para simbolizar la apertura de caminos.

Así, la Luna Llena del 7 de septiembre en el hemisferio sur no será de cosecha, sino de nuevos comienzos: una oportunidad única para alinear la energía personal con el renacer de la naturaleza.

Rituales sencillos para conectar con la abundancia en la Luna Llena del 7 de septiembre

Ritual de la siembra de intenciones Ingredientes: un papel, una lapicera y una maceta con tierra o semillas.

Escribí en el papel tus deseos o proyectos para este nuevo ciclo (pueden ser económicos, personales o emocionales). Doblalo en tres partes y entiérralo en la maceta. Cada vez que riegues, recordá esas intenciones. Ritual de la abundancia con laurel y canela Ingredientes: 3 hojas de laurel seco, una rama o polvo de canela y una vela verde.

Encendé la vela, colocá las hojas de laurel y espolvoreá un poco de canela sobre ellas. Cerrá los ojos y visualizá la prosperidad entrando en tu vida. Guardá las hojas en tu billetera o agenda como amuleto. Ritual de limpieza energética con agua y sal Ingredientes: un vaso de agua y una pizca de sal marina.

Durante la noche de Luna Llena, colocá el vaso en un lugar donde reciba su luz. A la mañana siguiente, tirá el agua y la sal en la tierra o en una maceta, visualizando cómo se va lo negativo y se abre espacio para lo nuevo.

Estos rituales aprovechan la energía de la Luna Llena de septiembre, que en el hemisferio sur simboliza renovación y siembra, para atraer abundancia, claridad y crecimiento.

Con información de Terra