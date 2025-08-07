Ritual de canela para el 8 de agosto 2025: Atraé fortuna y buenos deseos en tu hogar

El Feng Shui sostiene que la energía de tu hogar puede ser un imán para la fortuna. Con esa idea en mente, existe un sencillo ritual con canela que podés poner en práctica este viernes 8 de agosto 2025 para abrir las puertas a la abundancia. Acá te explicamos cómo hacerlo.

Ritual Feng Shui 8 de agosto 2025: Imán clave para la fortuna

El Feng Shui nos propone un sencillo ritual para atraer la fortuna y la abundancia, que podemos hacer este 8 de agosto 2025. Consiste en soplar canela en esta jornada, dado que es un día clave para esta antigua creencia.

Es que, según el Feng Shui, hacer el ritual de soplar canela el 8 de agosto, es decir el día 8 del mes 8, permite aprovechar al máximo los beneficios energéticos y su vibra positiva, para atraer la prosperidad y la abundancia.

Por su parte, el Feng Shui considera que la canela es una especia poderosa para limpiar las malas vibras y abrir las puertas a nuevas oportunidades en el hogar y en la vida.

Ritual Feng Shui 8 de agosto 2025: Cómo hacer el ritual de la canela

Para hacer este ritual de la canela, este viernes 8 de agosto 2025, necesitás:

Un puñado de canela.

Con ese puñado de canela, debés:

Tomar la canela y ponerla en la palma de tu mano.

y ponerla en la palma de tu mano. Pararte en la puerta de entrada de tu casa.

Con la puerta cerrada, soplar la canela hacia adentro de tu casa, pensando o diciendo en voz alta un deseo de prosperidad, abundancia y buenas energías para este mes.

La clave está en pensar y visualizar en lo que se quiere atraer y hacerlo con fe.

Posteriormente, se deja la canela en el piso durante unas horas, para permitir que su energía actúe. Con el correr del tiempo, se puede barrer o limpiar normalmente.