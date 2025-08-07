Según el Feng Shui, la disposición y el material de los muebles en el dormitorio, los colores de las paredes y el orden del espacio pueden afectar tu calidad de sueño. Dentro de esta antigua filosofía china, existen consejos que contribuyen al bienestar general también en las horas de descanso. Por eso te contamos 4 errores en tu habitación que generan insomnio y cómo solucionarlos según el Feng Shui.

¿Dormís mal?: 4 errores en tu habitación que generan insomnio, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, existen errores o descuidos que pueden afectar seriamente la calidad de tu sueño.

Cama mal ubicada (frente a la puerta o bajo una ventana): dormir con los pies apuntando directamente a la puerta (“posición del ataúd”) o debajo de una ventana puede generar sensación de inseguridad, vulnerabilidad y dificultad para conciliar el sueño.

Presencia de dispositivos electrónicos: los celulares, televisores, notebooks o cualquier aparato con luz o señal activa interrumpen el flujo natural de energía (chi). Además, se asocian con estrés mental y alteran el descanso profundo.

Espejos frente a la cama: los espejos reflejan la energía (y también la luz) durante la noche, lo que puede provocar sobresaltos, ansiedad e incluso insomnio. El Feng Shui recomienda cubrirlos o reubicarlos.

Colores demasiado estimulantes: tonos como el rojo, naranja fuerte o neón activan la energía en lugar de calmarla. En el dormitorio, se sugiere usar colores suaves como azul, verde claro o tonos tierra para favorecer un sueño reparador.

Feng Shui: 4 consejos útiles para combatir el insomnio

Elegí la ubicación correcta de la cama: el Feng Shui aconseja colocar la cama en la “posición de comando”; contra una pared sólida, lejos de la puerta pero con vista hacia ella (sin quedar alineada directamente). Esta ubicación transmite sensación de seguridad y control, lo que permite que el cuerpo se relaje con mayor facilidad durante la noche. Evitá ubicar la cama bajo una ventana o entre la puerta y la ventana, ya que esto puede generar una sensación energética de inestabilidad o exposición.

Mantené el dormitorio ordenado y libre de distracciones: un espacio limpio y despejado permite que el chi (energía vital) fluya correctamente. El desorden, especialmente debajo de la cama, puede generar una carga inconsciente de ansiedad o pensamientos intrusivos que dificultan el descanso. También se recomienda evitar acumular ropa, cajas o elementos innecesarios en las esquinas o sobre los muebles, ya que el exceso de objetos bloquea la energía y afecta el equilibrio emocional.

Usá una paleta de colores suaves y relajantes: los colores tienen un fuerte impacto en el estado emocional. En el dormitorio, el Feng Shui recomienda utilizar tonos tierra, pasteles o fríos como el azul claro, verde suave o lavanda. Estos colores invitan al descanso y calman la mente. En cambio, los colores vibrantes como el rojo o el fucsia activan la energía y pueden provocar agitación, dificultando conciliar el sueño.