El último sábado de noviembre llegará con temperaturas casi veraniegas en Río Negro y Neuquén, condiciones ideales para disfrutar del fin de semana, aunque con algunas probabilidades de precipitaciones y viento en distintos sectores de la Patagonia.

Mientras tanto, la astrología invita a aprovechar la energía de la temporada de Sagitario para renovar el entusiasmo, disfrutar del tiempo libre y comenzar a proyectar el último mes del año.

Pronóstico del tiempo para este sábado 28 de noviembre

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas serán protagonistas de la jornada.

Alto Valle: máximas de 35 grados en Roca y Neuquén, con probabilidades de precipitaciones hacia la noche.

máximas de 35 grados en Roca y Neuquén, con probabilidades de precipitaciones hacia la noche. Cordillera y región de los Lagos: máximas de 26 grados, sin lluvias y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

máximas de 26 grados, sin lluvias y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Costa Atlántica: temperaturas de entre 29 y 32 grados, con viento moderado.

temperaturas de entre 29 y 32 grados, con viento moderado. Línea Sur: ambiente seco, nubosidad variable y máximas cercanas a los 30 grados.

Ante las elevadas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Horóscopo de hoy: qué les espera a los 12 signos este sábado

La energía sagitariana favorece las actividades recreativas, los encuentros sociales y las experiencias que permiten salir de la rutina.

Aries: canalizá tu energía en actividades que te permitan despejar la mente.

canalizá tu energía en actividades que te permitan despejar la mente. Tauro: disfrutá de los pequeños placeres y reservá tiempo para descansar.

disfrutá de los pequeños placeres y reservá tiempo para descansar. Géminis: un encuentro inesperado podría renovar tu entusiasmo.

un encuentro inesperado podría renovar tu entusiasmo. Cáncer: buscá espacios tranquilos para conectar con tus emociones.

buscá espacios tranquilos para conectar con tus emociones. Leo: será un buen día para compartir momentos con amigos.

será un buen día para compartir momentos con amigos. Virgo: dejá de lado las obligaciones y permitite improvisar.

dejá de lado las obligaciones y permitite improvisar. Libra: priorizá las relaciones que te transmiten tranquilidad.

priorizá las relaciones que te transmiten tranquilidad. Escorpio: aprovechá la jornada para liberar tensiones acumuladas.

aprovechá la jornada para liberar tensiones acumuladas. Sagitario: tu temporada potenciará las ganas de vivir nuevas experiencias.

tu temporada potenciará las ganas de vivir nuevas experiencias. Capricornio: desconectarte del trabajo te ayudará a recuperar energía.

desconectarte del trabajo te ayudará a recuperar energía. Acuario: un cambio de planes podría convertirse en una agradable sorpresa.

un cambio de planes podría convertirse en una agradable sorpresa. Piscis: conectá con la naturaleza y escuchá tu intuición.

El consejo astrológico para disfrutar del fin de semana

Este sábado invita a encontrar un equilibrio entre el movimiento y el descanso. La combinación del calor y la energía simbólica de Sagitario propone disfrutar del presente, recuperar la vitalidad y prepararse para diciembre con una actitud renovada.