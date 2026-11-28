Sábado de calor y sorpresas astrales: el pronóstico y el horóscopo para este 28 de noviembre
Las temperaturas alcanzarán los 35 grados en el Alto Valle este sábado 28 de noviembre. Cómo estará el tiempo en cada región y qué recomienda la astrología para los 12 signos del zodíaco.
El último sábado de noviembre llegará con temperaturas casi veraniegas en Río Negro y Neuquén, condiciones ideales para disfrutar del fin de semana, aunque con algunas probabilidades de precipitaciones y viento en distintos sectores de la Patagonia.
Mientras tanto, la astrología invita a aprovechar la energía de la temporada de Sagitario para renovar el entusiasmo, disfrutar del tiempo libre y comenzar a proyectar el último mes del año.
Pronóstico del tiempo para este sábado 28 de noviembre
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas serán protagonistas de la jornada.
- Alto Valle: máximas de 35 grados en Roca y Neuquén, con probabilidades de precipitaciones hacia la noche.
- Cordillera y región de los Lagos: máximas de 26 grados, sin lluvias y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
- Costa Atlántica: temperaturas de entre 29 y 32 grados, con viento moderado.
- Línea Sur: ambiente seco, nubosidad variable y máximas cercanas a los 30 grados.
Ante las elevadas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.
Horóscopo de hoy: qué les espera a los 12 signos este sábado
La energía sagitariana favorece las actividades recreativas, los encuentros sociales y las experiencias que permiten salir de la rutina.
- Aries: canalizá tu energía en actividades que te permitan despejar la mente.
- Tauro: disfrutá de los pequeños placeres y reservá tiempo para descansar.
- Géminis: un encuentro inesperado podría renovar tu entusiasmo.
- Cáncer: buscá espacios tranquilos para conectar con tus emociones.
- Leo: será un buen día para compartir momentos con amigos.
- Virgo: dejá de lado las obligaciones y permitite improvisar.
- Libra: priorizá las relaciones que te transmiten tranquilidad.
- Escorpio: aprovechá la jornada para liberar tensiones acumuladas.
- Sagitario: tu temporada potenciará las ganas de vivir nuevas experiencias.
- Capricornio: desconectarte del trabajo te ayudará a recuperar energía.
- Acuario: un cambio de planes podría convertirse en una agradable sorpresa.
- Piscis: conectá con la naturaleza y escuchá tu intuición.
El consejo astrológico para disfrutar del fin de semana
Este sábado invita a encontrar un equilibrio entre el movimiento y el descanso. La combinación del calor y la energía simbólica de Sagitario propone disfrutar del presente, recuperar la vitalidad y prepararse para diciembre con una actitud renovada.
Comentarios