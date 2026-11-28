Investigan la muerte de un hombre en Regina: su cuerpo apareció en un arroyo. Foto: gentileza

El viernes se montó un amplio operativo en el barrio Don Bosco de Villa Regina tras hallar a una persona muerta dentro de un arroyo. La víctima es un hombre de 41 años, conocido en la zona.

Por el caso quedó detenido otro hombre que fue encontrado a pocos metros tendido en la vía pública y con una herida. La Fiscalía tomó intervención en el hecho con el fin de esclarecer qué ocurrió ya que trascendió que ambos estuvieron juntos antes del desenlace fatal.

Hallazgo del cuerpo y un demorado

El episodio se registró minutos antes de las 16, cuando un llamado solicitó presencia policial sobre la calle Juan Manuel de Rosas para asistir a una persona lesionada.

De acuerdo con lo informado por el área de comunicación del Ministerio de Seguridad, el herido -un hombre de 34 años- estaba tendido frente a la escuela Don Bosco con un corte en el pómulo derecho. Cuando llegó la ambulancia se negó tanto a ser trasladado a un centro de salud y al ser consultado sobre qué le había pasado, se negó a brindar explicaciones.

Mientras se desarrollaba ese operativo, un transeúnte se acercó para advertir sobre la presencia de un cuerpo flotando en un desagüe situado a pocos metros. Los policías acudieron de inmediato y lograron rescatarlo, pero ya se encontraba inconsciente. Pese a que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, se constató que no presentaba signos vitales.

Horas más tarde se confirmó que la víctima fatal tenía 41 años y era conocida en el sector. En tanto, el hombre hallado previamente quedó demorado de manera preventiva, luego de que vecinos señalaran que ambos solían reunirse en ese punto para consumir bebidas alcohólicas.



