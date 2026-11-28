El tarot de este sábado 28 de noviembre de 2026 propone una jornada de serenidad, introspección y renovación interior. La carta elegida es La Templanza, uno de los arcanos mayores que simboliza el equilibrio, la moderación y la capacidad de encontrar armonía en medio de los cambios.

En la antesala de diciembre, su aparición invita a bajar el ritmo, abandonar las preocupaciones innecesarias y recuperar la estabilidad emocional.

Tarot de hoy: qué significa La Templanza

Representada tradicionalmente por un ángel que vierte agua entre dos recipientes, La Templanza simboliza la unión de energías opuestas y la búsqueda del equilibrio.

Su mensaje recuerda que no todo debe resolverse de manera inmediata. Hay procesos que necesitan tiempo, paciencia y confianza para alcanzar los resultados esperados.

Cómo influye La Templanza en el amor, el trabajo y el dinero

Amor: favorece el diálogo, la comprensión y la reconciliación.

favorece el diálogo, la comprensión y la reconciliación. Trabajo: invita a organizar las prioridades y evitar las decisiones apresuradas.

invita a organizar las prioridades y evitar las decisiones apresuradas. Dinero: aconseja administrar los recursos con prudencia y moderación.

aconseja administrar los recursos con prudencia y moderación. Bienestar emocional: propone recuperar la calma y dedicar tiempo a las actividades que generan placer.

El consejo del tarot para este sábado 28 de noviembre

La Templanza invita a no forzar las situaciones y encontrar un punto de equilibrio entre las responsabilidades y los deseos personales.

Será una buena oportunidad para descansar, disfrutar de los pequeños momentos y prepararse emocionalmente para el último mes del año.

Afirmación del día: encuentro mi equilibrio, respeto mis tiempos y confío en el camino que estoy construyendo.