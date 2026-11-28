La salud de Luis Ventura continúa siendo motivo de preocupación en el mundo del espectáculo. Tras ser internado de urgencia este viernes y suspender su viaje a Miami para participar de los Martín Fierro Latino, el periodista de 70 años rompió el silencio y brindó detalles sobre su evolución.

En diálogo con TN Show desde el centro asistencial, el presidente de APTRA confirmó que ingresó con valores de presión arterial de 200/110 mmHg (20/11) y que los profesionales lograron estabilizarlo.

Cómo sigue la salud de Luis Ventura y cuándo recibiría el alta

Alicia Pedrelli, amiga del periodista y productora de Secretos Verdaderos, llevó tranquilidad al confirmar en LAM que Ventura se encuentra mejor y permanece internado en una habitación común de la clínica La Trinidad de Quilmes.

Según precisó, continuaría bajo observación médica al menos hasta el lunes 30 de noviembre, aunque su eventual alta dependerá de la evolución y de la evaluación de los profesionales.

Revelaron nuevos detalles sobre las horas previas a la internación de Luis Ventura

En declaraciones a América TV, reproducidas este sábado por Infobae, Pedrelli contó que el conductor había llegado inusualmente temprano a la grabación de su programa y evidenciaba un marcado agotamiento.

Pese al malestar, logró completar la grabación de dos programas especiales de Navidad antes de continuar con sus compromisos laborales.

La productora también manifestó su preocupación por la falta de descanso del periodista y las exigencias de su agenda cotidiana.

Por qué fue internado Luis Ventura

El presidente de APTRA sufrió una descompensación este viernes 27 de noviembre, en medio de los preparativos para viajar a Estados Unidos, donde tenía previsto encabezar una nueva edición de los Martín Fierro Latino.

El episodio obligó a cancelar su vuelo y modificar su agenda profesional.

Si bien las últimas novedades sobre su evolución son alentadoras, hasta el momento no se difundió un parte médico oficial ni se confirmó la fecha de su alta hospitalaria.